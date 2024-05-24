Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства. Глава государства встретился с предстоятеля РПЦ накануне, перед вылетом в Минск. Об этом передает пресс-служба Кремля.
День тезоименитства – день именин члена царской семьи, высокопоставленной особы, а также вообще день именин (устаревшее значение).
Свое имя в монашестве патриарх получил в честь святого Кирилла, поэтому его именины приходятся на 24 мая – в этот день РПЦ чтит создателей славянской азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Ранее сообщалось, что Президент России посетит Белоруссию с рабочим визитом по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Фото: kremlin.ru
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»