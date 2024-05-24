Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства. Глава государства встретился с предстоятеля РПЦ накануне, перед вылетом в Минск. Об этом передает пресс-служба Кремля.

День тезоименитства – день именин члена царской семьи, высокопоставленной особы, а также вообще день именин (устаревшее значение).

Свое имя в монашестве патриарх получил в честь святого Кирилла, поэтому его именины приходятся на 24 мая – в этот день РПЦ чтит создателей славянской азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Ранее сообщалось, что Президент России посетит Белоруссию с рабочим визитом по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Фото: kremlin.ru