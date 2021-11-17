В России вновь побит суточный максимум по смертям от Covid-19

За последние сутки в России подтвердилось еще 1247 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

Эта цифра стала максимальной с начала пандемии. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве, где за сутки скончались 96 человек, в Санкт-Петербурге — 84 и Краснодарском крае — 58.

В оперштабе напомнили, что предыдущий антирекорд был установлен лишь вчера — 1240 смертей.

За сутки коронавирус выявлен у 36 626 россиян.