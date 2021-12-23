Владимир Путин: Поддержка развития ИЖС пока недостаточна

Льготная ипотека сыграла свою позитивную роль, отметил Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Владивостока о росте цен из-за льготной ипотеки, в том числе дальневосточной.

Путин отметил, что создан комплекс мер поддержки жилищного строительства. На Дальнем Востоке льготная ипотека выдается под 2% годовых, сельскохозяйственную можно получить под 3%, семьям с детьми – 6%. Кроме того, продлено действие льготной ипотеки на новостройки под 7% годовых.

По его словам, на подорожание жилья повлияло и развитие строительных технологий, и предложение на рынке стройматериалов.

Отразилась на ценах и льготная ипотека. «Дешевая ипотека ведет к подорожанию. Но все-таки, это привело и к тому, что 90 млн кв. метров мы построили. Позитивный эффект очевиден. И количество семей, которые улучшают свои жилищные условия, оно кратно увеличивается. В том числе это касается ИЖС - еще недостаточно этой поддержки, но мы будем это дальше толкать», - подчеркнул Путин.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в строительстве.