В 2021 году в России достигнуты рекордные показатели в строительстве

Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в строительстве. Об этом на главной пресс-конференции года заявил Президент России Владимир Путин.

«Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Введено 90 млн квадратных метров. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса. И первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках», — отметил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в столичном Манеже проходит большая конференция Владимира Путина.