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Ру Тат
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Строительство
23 декабря 2021  12:37
Эльза Кузнецова

В 2021 году в России достигнуты рекордные показатели в строительстве

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Россия в 2021 году достигла рекордных показателей в строительстве. Об этом на главной пресс-конференции года заявил Президент России Владимир Путин. 

«Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Введено 90 млн квадратных метров. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса. И первых лиц, и тех, кто работает прямо на стройках», — отметил спикер. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в столичном Манеже проходит большая конференция Владимира Путина.

#пресс-конференция президента #строительство
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