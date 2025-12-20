Владимир Путин отметил вклад спецслужб в защиту будущего России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности подчеркнул вклад отечественных спецслужб в защиту страны и сохранение ее будущего.

Глава государства напомнил, что роль специальных служб «навсегда останется в истории страны». По его словам, именно они «с честью и триумфом выходили из напряженных поединков Холодной войны».

Отдельно Президент отметил подвиг сотрудников спецслужб на рубеже XX и XXI веков. Он подчеркнул, что Россия будет помнить тех, кто «на переломном рубеже 20-го и 21-го веков отдали свои жизни, сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, отразить агрессию международного терроризма».

Путин также заявил, что сотрудники органов безопасности всегда бережно относились к традициям своих ведомств и сохраняли преемственность поколений. Он отметил их готовность делиться с молодыми коллегами опытом, «который не заменят никакие учебники и пособия».

Президент подчеркнул, что «их верность отечеству всегда будут для нас нравственным ориентиром». Он напомнил и о вкладе предшествующих поколений, отметив, что сотрудники спецслужб мужественно сражались с нацистами и их пособниками, приближая Великую Победу.

День работника органов безопасности в России отмечается ежегодно 20 декабря. Ранее сотрудников органов безопасности от имени Правительства РТ с профессиональным праздником поздравил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.