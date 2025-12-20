Песошин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от имени Правительства РТ поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ с профессиональным праздником.

«На протяжении всей истории нашего государства органы безопасности стоят на страже национальных интересов России, защищают суверенитет и территориальную целостность страны. Ваш высокий профессионализм, мужество и преданность долгу являются надежным щитом от внешних и внутренних угроз», – заявил глава Кабмина РТ.

«Сотрудников органов безопасности всегда отличают профессионализм и преданность делу, принципиальность и целеустремленность в работе, умение оперативно и грамотно действовать в самых сложных ситуациях», – выразил уверенность он.

«Руководство республики выражает искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но благородный труд, большой вклад в укрепление законности и правопорядка», – подчеркнул Премьер.



«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности на благо нашего Отечества», – заключил Алексей Песошин.