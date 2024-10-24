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Владимир Путин отметил вклад Индии в развитие БРИКС
Индия вносит серьезный вклад в развитие объединения стран БРИКС. Такое мнение в рамках совместного заседания глав делегаций – участников саммита в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» высказал Президент России Владимир Путин.
«Индия демонстрирует уникальные темпы роста - 7,5% - ВВП, и народонаселение - 10 миллионов плюс каждый год. Это, конечно, впечатляет. [Страна] вносит серьезный вклад в развитие нашей организации», - сказал российский лидер.
Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар высказал озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке. Конфликт может распространиться дальше по регионам и принести еще большие человеческие и материальные последствия, отметил он.
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