Глава МИД Индии: Международное право должно соблюдаться без исключений

Ситуация на Ближнем Востоке – это естественная причина для беспокойства. Конфликт может распространиться дальше по регионам, что вызывает беспокойство, заявил в рамках совместного заседания глав делегаций – участников саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Морская торговля уже пострадала от этого. Человеческие и материальные последствия эскалации будут весомыми. Любой подход должен быть справедливым и прочным, он должен привести к созданию двух государств», – отметил Джайшанкар.

Он также подчеркнул, что в сегодняшних реалиях мир должен быть готов к решительным действиям.

«Мы живем не в эпоху войны. Есть разногласия, споры, но они должны решаться посредством диалога и дипломатии. Когда мы заключаем соглашения, важно их соблюдать. Международное право должно соблюдаться без каких-либо исключений. У нас не должно быть никакой терпимости по отношению к терроризму», - заключил глава МИД республики, ссылаясь на слова Премьер-министра Индии Нарендры Моди.