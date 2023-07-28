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Владимир Путин объявил благодарность муфтию Татарстана Камилю Самигуллину
Благодарность Президента России объявлена муфтию Татарстана Камилю Самигуллину. Соответствующее распоряжение, подписанное Владимиром Путиным, размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией объявить благодарность Президента Российской Федерации муфтию Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан Самигуллину Камилю Искандеровичу», – говорится в документе.
О том, чем запомнилась юбилейная дата, читайте в материале «Татар-информа» «Задача 1100-летия была показать, что исламский фактор в России занимает особое место».
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