Путин указал на высокий потенциал развития новых регионов РФ

Новые регионы России имеют очень хороший потенциал развития. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время подеведения итогов.

«Регионы имеют очень хороший потенциал развития. Их налоговый потенциал очень большой. В Луганской республике на 97%, по-моему, выросли налоги, которые собираются. В Донбассе - 69%, а в Запорожье и Херсоне рост измеряется сотнями процентов: 200% с лишним и там, и там», – подчеркнул Президент.

Он добавил, что такой высокий рост связан с низкой базой прошлого года, однако несмотря на это возрождение идет достаточно быстро и все эти регионы выходят в зону самообеспеченности.

«Да нужно поддержать, оказать помощь, подставить плечо. Страна это делает и будет продолжать это делать до полного вхождения этих регионов в Россию не юридически, а по социальному и экономическому развитию», – заключил Путин.