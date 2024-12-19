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Экономика 19 декабря 2024 13:24

Путин указал на высокий потенциал развития новых регионов РФ

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Новые регионы России имеют очень хороший потенциал развития. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время подеведения итогов.

«Регионы имеют очень хороший потенциал развития. Их налоговый потенциал очень большой. В Луганской республике на 97%, по-моему, выросли налоги, которые собираются. В Донбассе - 69%, а в Запорожье и Херсоне рост измеряется сотнями процентов: 200% с лишним и там, и там», – подчеркнул Президент.

Он добавил, что такой высокий рост связан с низкой базой прошлого года, однако несмотря на это возрождение идет достаточно быстро и все эти регионы выходят в зону самообеспеченности.

«Да нужно поддержать, оказать помощь, подставить плечо. Страна это делает и будет продолжать это делать до полного вхождения этих регионов в Россию не юридически, а по социальному и экономическому развитию», – заключил Путин.

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#Владимир Путин #прямая линия #социально-экономическое развитие
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