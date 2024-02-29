Владимир Путин: «Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела»

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Программа действий на будущее формировалась после бесед с людьми

Владимир Путин заявил: каждое послание Федеральному Собранию – это, прежде всего, взгляд в будущее.

«И сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. О тех вопросах, решение которых, считаю принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны», - отметил Президент РФ.

Он назвал это программой действий, конкретных мер формировалась во многом и в ходе поездок в регионы, прямого разговора с рабочими и инженерами гражданских и оборудованных заводов, с врачами, учителями, учеными, волонтерами, предпринимателями, с многодетными семьями, с героями-фронтовиками, добровольцами, солдатами и офицерами Вооруженных сил России.

Он заметил, что подготовка к таким встречам ведется, но «тем не менее реальные потребности людей, безусловно, прорываются в этих беседах».

Много идей было выдвинуто на крупных общественных экспертных форумах.

«Предложения граждан, их устремления и надежды стали основой, стержнем тех проектов, инициатив, которые прозвучат и сегодня. Рассчитываю, что их общественное обсуждение, безусловно, продолжится. Потому что реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Задачи большие!», - обратил внимание Владимир Путин.

10 лет «Русской весне»

Он подчеркнул, что страна уже доказала, что способна решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы.

«Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией и в этом году 10 лет легендарной “Русской весне”. Но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев, крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывает гордость», - заявил Путин. Эти слова зал встретил аплодисментами.

«Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем. Вместе все сможем», - сказал глава государства.

По его словам, именно так, всем миром совсем недавно не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность.

«И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу», - подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа.

«Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе. И постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага», - обратил внимание глава государства.

Помощь бойцам на СВО бесценна

На производствах работники трудятся в три смены. «Столько, сколько нужно фронту. Вся экономика, а это индустриальная технологическая основа нашей Победы, проявила гибкость и устойчивость. Хочу поблагодарить сейчас предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную и напряженную работу в интересах России», - сказал Путин.

Миллионы людей объединили акция «Мы вместе» и проект Общероссийского народного фронта «Все для победы». Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают российских бойцов и их семьи.

«Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих порой достаточно скромных сбережений. Повторю, такая помощь бесценна. Это вклад каждого в общую Победу», - слова Владимира Путина вновь встретили овациями.

Он добавил: «Наши герои на передовой, в окопах, там, где труднее всего, знают, что с ними вся страна.

Президент отметил работу фонда «Защитники Отечества», усилия Комитета «Семей воинов Отечества и других общественных объединений.

«Прошу все органы власти и впредь делать все, чтобы поддержать семьи наших героев, родителей, жен, детей, которые переживают за самых близких, дорогих им людей, ждут их домой», - поручил глава государства.

Запад просчитался

Путин также выразил признательность парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов.

«Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты, стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все, что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине. Принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри», - пояснил российский лидер.

Но они просчитались и сегодня это абсолютно очевидно. Они столкнулись с твердой позицией и решимостью многонационального народа России.

Граждане России вместе будут защищать свободу, право на мирную и достойную жизнь

«Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России - это колоссальная всепобеждающая сила. Все вместе плечом к плечу они сражаются за одну общую Родину. Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь. Сами и только сами определять свой путь. Беречь связь поколений, а значит непрерывность исторического развития. Решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, наших традиций, верований, которые мы передадим своим детям», - подчеркнул Владимир Путин.

Послание Президента Федеральному собранию – ежегодное публичное обращение российского лидера к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране, определяется вектор развития страны, основные направления внутренней и внешней политики.

Всего Владимир Путин выступал с посланием к федеральному парламенту 18 раз. В 2018 году продолжительность выступления составила 1 час 45 минут, что стало рекордом.