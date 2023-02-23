Путин о своем послании Федеральному собранию: «Я бы и сам с трудом все это слушал»

Президент Владимир Путин прокомментировал свое послание Федеральному собранию, которое он огласил на этой неделе. В беседе с ветеранами боевых действий глава государства отметил, что оно длилось почти два часа, и в шутку признался, что ему было бы тяжело слушать такую речь.

«Вы сказали про послание. И, знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы мне пришлось слушать. Сказать – легче, чем слушать», – сказал он (цитата по сайту Кремля).

Глава государства добавил, что ему хотелось бы сделать дополнение к уже произнесенной речи. «Я смотрю, у нас ребята сзади стоят молодые совсем, – позавчера, когда я выступал с посланием, последние слова были о том, что правда на нашей стороне, – когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами. Но будущего не бывает без поддержки таких мужественных людей, которые представляют нашу армию, без поддержки духовенства. Мы очень на это рассчитываем и в будущей нашей совместной работе», – сказал Путин.

Напомним, с посланием он выступил 21 февраля, его речь длилась 1 час 45 минут. Ранее в Кремле заявили, что хотя послание готовится большим количеством людей, его текст – это систематизированный документ, который является авторским материалом Президента РФ.