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Владимир Путин назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой утратой для всей России
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Юрия Соломина, отметив, что кончина Юрия Мефодьевича тяжёлая, невосполнимая утрата для отечественной культуры. Художественный руководитель Малого театра скончался на 89-м году жизни.
«Ушёл из жизни великий актёр, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что беззаветное, подвижническое служение делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Соломину высочайшее признание и всенародную любовь.
«Юрия Мефодьевича Соломина больше нет с нами, но остались его замечательные творческие работы и светлая память об этом талантливом, удивительно доброжелательном человеке», – сказал глава государства.
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