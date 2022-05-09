Владимир Путин: «Наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм»

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем Победы в Великой Отечественной войне, выступая на параде в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом», — заметил российский лидер, вписывая события Великой Отечественной в историческую перспективу.

При этом в своем поздравлении Путин отдельно упомянул действующих военнослужащих и связал их участие в специальной военной операции на Украине с обеспечением безопасности России.

По словам главы государства, 9 мая 1945 года «навеки вписано в мировую историю как триумф <…> единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу».

«День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет», — подчеркнул Президент, упомянув в этом контексте акцию «Бессмертный полк».

«Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать всё, чтобы ужас глобальной войны не повторился», — добавил Владимир Путин.

Кроме того, Президент РФ назвал решение о начале специальной военной операции на Украине «единственно правильным», о чем сообщал «Татар-информ».