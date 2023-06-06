news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 6 июня 2023 16:53

Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского
Зинэтула Билялетдинов
Фото: © «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин наградил ветерана отечественного хоккея Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

«За высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны наградить орденом Александра Невского Билялетдинова Зинэтулу Хайдяровича — ветерана автономной некоммерческой организации „Хоккейный клуб „Динамо-Москва”», — говорится в документе.

Этим же указом Президент наградил советника главы исполкома Казани Ирека Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а российского писателя и публициста Захара Прилепина — орденом Мужества.

#Владимир Путин #Зинэтула Билялетдинов #награждение
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное