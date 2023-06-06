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Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил ветерана отечественного хоккея Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
«За высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны наградить орденом Александра Невского Билялетдинова Зинэтулу Хайдяровича — ветерана автономной некоммерческой организации „Хоккейный клуб „Динамо-Москва”», — говорится в документе.
Этим же указом Президент наградил советника главы исполкома Казани Ирека Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а российского писателя и публициста Захара Прилепина — орденом Мужества.
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