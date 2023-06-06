Путин наградил казанского чиновника медалью «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил советника главы исполкома Казани Ирека Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второе степени. Его имя есть в числе других награжденных в соответствующем указе, который опубликован на сайте правовой информации.

Напомним, в прошлом Фаттахов занимал пост председателя Комитета земельных и имущественных отношений Казани. В 2013 году был назначен советником руководителя исполкома.

Также в числе награжденных – директор музея АО «АйСиЭл — КПО ВС» Маргарита Бадрутдинова – ей присвоен «Орден Дружбы».