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Политика 6 июня 2023 16:08

Путин наградил казанского чиновника медалью «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин наградил советника главы исполкома Казани Ирека Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второе степени. Его имя есть в числе других награжденных в соответствующем указе, который опубликован на сайте правовой информации.

Напомним, в прошлом Фаттахов занимал пост председателя Комитета земельных и имущественных отношений Казани. В 2013 году был назначен советником руководителя исполкома.

Также в числе награжденных – директор музея АО «АйСиЭл — КПО ВС» Маргарита Бадрутдинова – ей присвоен «Орден Дружбы».

#Владимир Путин #награждение
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