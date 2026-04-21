Общество 21 апреля 2026 23:25

Владимир Путин наградил Раиса Минниханова Орденом Дружбы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин наградил главу Сабинского района РТ Раиса Минниханова Орденом Дружбы. Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», – говорится в указе.

Раис Минниханов возглавляет Сабинский район Татарстана с 2006 года. Кандидат сельскохозяйственных наук. Кроме того, Минниханов был награжден медалью «Всероссийская перепись населения» (2002), почетной грамотой Республики Татарстан, медалью «В память 1000-летия Казани», золотой медалью «Милосердие», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Напомним, сегодня Владимир Путин наградил орденами четверых татарстанцев.

#награждение #Владимир Путин #сабинский район рт
«Снежный удар по Поволжью»: синоптики рассказали, когда ждать тепла и сажать картошку

Новости партнеров