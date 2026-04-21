Владимир Путин наградил Раиса Минниханова Орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил главу Сабинского района РТ Раиса Минниханова Орденом Дружбы. Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», – говорится в указе.
Раис Минниханов возглавляет Сабинский район Татарстана с 2006 года. Кандидат сельскохозяйственных наук. Кроме того, Минниханов был награжден медалью «Всероссийская перепись населения» (2002), почетной грамотой Республики Татарстан, медалью «В память 1000-летия Казани», золотой медалью «Милосердие», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Напомним, сегодня Владимир Путин наградил орденами четверых татарстанцев.