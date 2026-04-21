Владимир Путин наградил орденами четырех татарстанцев

Фото: kremlin.ru

Сегодня Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких татарстанцев. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

За достигнутые трудовые успехи Орденом Дружбы были награждены глава Сабинского района РТ Раис Минниханов и первый заместитель руководителя Исполкома Казани Азат Нигматзянов.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Президент Орденом Пирогова наградил главврача 18 больницы Казани Рината Залалдинова и заведующего ДРКБ Айдара Хамидуллина.