Владимир Путин: Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен

Русофобия, как и любая другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности ослепляет, лишает разума. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на послании федеральному собранию.

«Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех. Очевидно, что надо работать над тем, чтобы в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии», – сказал Путин

Он добавил, что Россия готова к предметному диалогу по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями. «При этом вновь подчеркну – без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен», –подчеркнул Путин.

Президент отметил, что Россия стремится к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых: бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков.

Когда рушатся многие прежние монополии и стереотипы, связанные с ними. Так, в 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37% глобального ВВП, в то время как показатель группы семи опустится ниже 28%. Эти цифры очень убедительный, ведь лет 10-15 назад ситуация была другой», – добавил Президент России.

Он также рассказал, что доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности большой семерки в 1992 году была 45,7%, а БРИКС, без учета расширения только 16,5%. А в 2022 году семерка – 30,3%, а БРИКС 31,5%. При этом к 2028 году ситуация еще больше изменится в сторону БРИКС.