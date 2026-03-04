Владимир Плющев: «Стиль Никитина — это все-таки не армейская игра»

Фото: cska-hockey.ru

Бывший главный тренер сборных России и клубов КХЛ Владимир Плющев в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» порассуждал о перспективах московского ЦСКА при Игоре Никитине.

- ЦСКА к концу сезона наоборот набрал ход. Кажется, Игорю Никитину удалось убрать проблемы осени

- Я так скажу, тот стиль, который Никитин декларирует на площадке, — это немножко не армейская игра. И если игроки поймали суть этой игры, ну, дай Бог, дай Бог. Но рассчитывать с таким стилем на Кубок Гагарина очень сложно. Хотя команда укомплектована тоже хорошими игроками, молодыми.

Здесь есть вопрос стиля, психологии, тактики в организации игры. Игроки — солдаты, они выполняют то, что им говорит командующий. Поэтому то, что они сумели стабилизировать игру, это хорошо. Но, знаете, быть пятыми на Западе – как-то это несвойственно для этого клуба. Хотя клуб уже совершенно другой, и, видимо, и мотивация совершенно другая, и политика клуба совершенно другая, а главное — психология клуба совершенно другая.

Поэтому мы видим клуб, который находится в середине таблицы Западной конференции. Ну, по крайней мере, можно было в начале сезона предполагать (я и предполагал), что там не будет феерического старта. Но что в дальнейшем они там опустятся на уровень седьмого-восьмого места — я никак не ожидал.

- Если отбросить сам стиль игры. Удивительно, что это произошло после того, как в ЦСКА «очистились» от пары легионеров – убрали вратаря, расстались со Спронгом, который был лучшим по очкам. Как Никитин понял, что надо убирать лучшего игрока, чтобы заиграла именно команда?

- Видимо, он лучше владеет ситуацией внутри команды. Видимо, у него есть определенное чутье на какие-то моменты. И когда от лидера освобождаются, то здесь должны быть веские причины и веские аргументы для того, чтобы объяснить руководству клуба, что здесь больше негатива, чем позитива. Поэтому в этом плане Никитину можно, как говорится, поставить респект. Пошел на непопулярные действия, непопулярные решения, но пошел в интересах всей команды.