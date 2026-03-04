Владимир Плющев: «В «Ак Барсе» игроки как казаки-разбойники – каждый играет за себя»

Бывший главный тренер сборных России и арбитр КХЛ Владимир Плющев в беседе с «ТИ-Спорт» подвел первые итоги регулярного чемпионата. О проблемах атмосферы в «Ак Барсе» и мотивации в «Магнитке». О не «армейском» ЦСКА, а также превосходстве Востока над Западом. Об этом и других итогах – в интервью.





Фото: ak-bars.ru

«Магнитка» безусловно остается фаворитом Востока. Из-за потери Силантьева она лишилась всего, что наработала»

- У Металлурга три поражения подряд. Андрей Разин говорит, что дело в недостатке мотивации и концентрации в остатке сезона. Только ли в этом проблема?

- Сезон очень длинный, и пройти ровно без всяких срывов, наверное, сложно даже такой команде, как Магнитогорск. «Магнитка» на протяжении всего сезона показывала стабильную игру. Но, я думаю, перед плей-офф это даже неплохая встряска, чтобы игроки не летали в облаках, а спустились на землю, потому что впереди игры посерьезнее.

- Сейчас серьезную травму получил Силантьев. Это сильно меняет расклады?

- Я не считаю, что один игрок может влиять на всю команду, хотя хороший игрок — это потеря для любой команды. Но, тем не менее, хоккей — это командный вид спорта. И говорить о том, что из-за потери одного игрока команда лишается возможности бороться за Кубок Гагарина, я бы не стал. Команда выглядит достаточно хорошо. Есть молодые ребята — воспитанники своей школы. И, наверное, «Магнитка» — это один из тех клубов, который действительно уделяет внимание своей молодежи. Поэтому я думаю, что какие-то моменты, конечно, нарушены будут, потому что все-таки есть определенные наработки. Но, тем не менее, я думаю, что какого-то принципиального значения в плане глобальных каких-то выводов не будет.

- «Магнитка» остается фаворитом, как считаете, от Восточной конференции после этих проблем?

- Безусловно. Что, из-за потери одного игрока «Магнитка» лишилась всего того, что она наработала на протяжении сезона? Еще раз я говорю: сезон длинный, сезон нервный, сезон, в общем-то, иногда чудной. Потому что то, что у нас происходит в российских клубах с игроками и тренерами, с какими-то демаршами тренерскими, с какими-то восстаниями игроков и так далее и тому подобное... Но, тем не менее, команда показывает достаточно хорошую стабильную игру в целом и вполне может рассчитывать на положительный результат в плей-офф.

Фото: metallurg.ru

«Демарши игроков и внутренняя нестабильность в «Ак Барсе» - это вопрос к тренерскому штабу, который должен был учитывать эти моменты»

- «Ак Барс» тоже забуксовал под конец регулярки: три поражения в серии буллитов у них, упущенное преимущество в нескольких матчах подряд. О чем это говорит?

- Это говорит о том, что психологически команда не доработана в этом плане. Играют ребята по настроению. Сказать о том, что они очень стабильно прошли сезон нельзя. У них постоянно были срывы. В начале вообще были достаточно негативные моменты в игре. Потом были моменты, связанные с демаршами игроков. Но, тем не менее, команда укомплектована достаточно добротными игроками, что дает надежду на то, что «Ак Барс» все-таки сможет себя реабилитировать перед своими болельщиками в плей-офф.

- Многие отмечают, что в команде все не очень хорошо с атмосферой. Насколько это важный фактор, если брать ваш опыт?

- Если это действительно происходит (а судя по некоторым моментам в течение календаря это замечалось), это не очень хорошо. Если вас интересует, было ли у меня такие вещи — нет, не было. Хотя бы потому, что я не стоял как наблюдатель того, что происходит на площадке. Я всегда был с игроками вместе на одной волне: они понимали меня, я понимал их. У них не было ко мне вопросов по поводу игрового времени того или иного игрока, а все были нацелены на единый результат.

Ну а когда ребята начинают предъявлять какие-то негласные претензии по поводу «я здесь буду, здесь не буду, здесь хочу, здесь не хочу», «ну вот он больше играет, пускай он больше забивает» — ну это плохо. Это значит, в команде действительно нет стержня, который помогал бы в сложные минуты, грубо говоря, вытягивать тяжелые игры. Поэтому я еще раз говорю: команда укомплектована хорошими игроками, но, к сожалению, они как казаки-разбойники — каждый играет за себя. И я думаю, что это уже вопрос к тренерскому штабу, который должен был хотя бы учитывать эти моменты. Надо было в этом плане какие-то моменты менять в отношениях игроков к игрокам, игроков к тренерам и так далее и тому подобное.

Фото: ak-bars.ru

- Тимур Билялов травмировался в игре с «Трактором». Если придется идти в плей-офф без него, то с кого спрашивать, что так случилось?

- Вообще хоккей — это травмоопасная игра, контактная игра. И здесь может быть все что угодно в этом плане. Если бы это было начало сезона, можно было предъявить это все дело к тренерам, потому что если ты получаешь травму в начале сезона, значит, ты не готов физически и функционально, организм не справляется с какими-то моментами и получаешь травму где-то на ровном месте. Ну а когда ты травму получаешь, ну, грубо говоря, перед плей-офф — ну это обстоятельства. В этом просто надо разбираться, смотреть...

- Вопрос скорее о том, что у команды нет плана Б при травме основного голкипера. Сменщик еще не опытный.

- Я думаю, что это вопрос и к менеджеру, и к главному тренеру. Потому что и тот, и другой должны были предвидеть ситуацию, что у вратаря должен быть равноценный сменщик. Ну если не такого же уровня, как первый, то, по крайней мере, тот, которому можно было доверить игры, когда можно дать и первому отдохнуть, и рассчитывать на то, что он будет расти в играх. Раз такая большая разница во вратарском классе, то, конечно, это может негативно повлиять в плей-офф.

«Стиль Никитина — это все-таки не армейская игра. Пятое место — не успех для команды с легендарными буквами ЦСКА»

- ЦСКА концу сезона наоборот набрал ход. Кажется, Игорю Никитину удалось убрать проблемы осени

- Я так скажу, тот стиль, который Никитин декларирует на площадке, — это немножко не армейская игра. И если игроки поймали суть этой игры, ну, дай Бог, дай Бог. Но рассчитывать с таким стилем на Кубок Гагарина очень сложно. Хотя команда укомплектована тоже хорошими игроками, молодыми.

Здесь есть вопрос стиля, психологии, тактики в организации игры. Игроки — солдаты, они выполняют то, что им говорит командующий. Поэтому то, что они сумели стабилизировать игру это хорошо. Но, знаете, быть пятыми на Западе – как-то это несвойственно для этого клуба. Хотя клуб уже совершенно другой, и, видимо, и мотивация совершенно другая, и политика клуба совершенно другая, а главное — психология клуба совершенно другая.

Поэтому мы видим клуб, который находится в середине таблицы Западной конференции. Ну, по крайней мере, можно было в начале сезона предполагать (я и предполагал), что там не будет феерического старта. Но что в дальнейшем они там опустятся на уровень седьмого-восьмого места — я никак не ожидал.

- Если отбросить сам стиль игры. Удивительно, что это произошло после того, как в ЦСКА «очистились» от пары легионеров – убрали вратаря, расстались со Спронгом, который был лучшим по очкам. Как Никитин понял, что надо убирать лучшего игрока, чтобы заиграла именно команда?

- Видимо, он лучше владеет ситуацией внутри команды. Видимо, у него есть определенное чутье на какие-то моменты. И когда от лидера освобождаются, то здесь должны быть веские причины и веские аргументы для того, чтобы объяснить руководству клуба, что здесь больше негатива, чем позитива. Поэтому в этом плане Никитину можно, как говорится, поставить респект. Пошел на непопулярные действия, непопулярные решения, но пошел в интересах всей команды.

Фото: cska-hockey.ru

- Никитин славится тем, что долго запрягает, а в итоге доходит до кубка. Есть у ЦСКА такие же перспективы и мы получим второй «Локомотив»?

- Да я не в восторге от игры «Локомотива» ни в исполнении Никитина, ни в исполнении Хартли. Поэтому говорить о том, что Никитин долго запрягает... Все-таки ЦСКА — это не та команда, которая находилась внизу турнирной таблицы и у которой были проблемы в финансовом плане или не финансовом. Говорить о том, что ее надо выстраивать три года... Ну да, три года контракт хорошо выплачивается. Но я не уверен, что это правильная позиция. Команда после тех неудач, которые были в предыдущих сезонах, должна была в этом сезоне сделать определенные выводы, создать идеологию команды, определить ее с игроками, и чтобы не было недопонимания с первых игр, что надо делать на площадке. Ну а когда проходит такой большой срок, то перед плей-офф занимать какое-то пятое место и говорить об этом, как об успехе... Ну, успех по сравнению с тем, что было. Но это не успех для той команды, которая несет на себе четыре легендарных буквы ЦСКА.

«Надо судить по правилам, а не по понятиям. Тогда и претензий к таким игрокам, как Комтуа, не будет»

- Возвращаясь к теме легионеров. Нужно ли сейчас «Динамо» предпринимать дополнительные меры после случая с симуляцией Комтуа?

- Это решает тренерский штаб «Динамо». Комтуа и раньше пользовался некоторыми... Кстати, у нас есть гастролеры не только среди легионеров, но и среди своих. Которые любят падать, сбрасывать перчатки и так далее и тому подобное. Так что здесь должна быть достаточно жесткой политика лиги, а не в отношении к конкретному игроку. Должна быть система, которая бы не позволяла заниматься этим шутовством и симуляциями, цирком на льду.

Тем более что специалисты все всегда видят: что это травма или не травма, это «рыбка», как называют в народе или не «рыбка», а действительно падение. Но здесь уже вопрос к судейству. Надо судить по правилам, а не по понятиям. А у нас тут дают, здесь не дают.

Когда начинается шатание влево-вправо — здесь даем, здесь не даем... Или как клюшка между ног. Нападающий наступил на пятачке на клюшку соперника, сопернику дают 5+20 и до конца. Ну это глупость полная. Есть колющий удар, есть удар между ног, который оценивается как колющий удар — да, 5+20, или хотя бы клюшка, когда поднимается до паха — это да. А когда клюшка просто находится между ног на пятачке... Ну какие тут 5+20 и до конца? На пятачке нападающие все время борются с защитниками за место, за позицию. И бывает ситуация такая, что клюшка защитника попадает между ног, но она не действует активно между ног у соперника. Но дают [штраф] сразу же, не разбираясь. Ну от этого все так и получается. Когда будет все четко, тогда и не будут претензии к таким игрокам, как Комтуа, по крайней мере.

- У «Динамо» сейчас вроде наладились дела, но все равно при Козлове команда не выглядит стабильной и монолитной. Может, Кудашова и не стоило трогать?

- Я не буду комментировать, извините. Как многие у нас специалисты говорят: «У меня есть свое мнение, но я его не скажу». Ну, я согласен со своим собственным мнением, но комментировать я это не буду.

«Кубок Гагарина будет разыгран между командами Востока»

- «Авангарду» удалось как будто бы после небольшого спада наладить дела. Сейчас на фоне проблем с Магнитогорском не становятся ли они, скажем так, главным фаворитом этой конференции?

– Я не отказываюсь от своих слов, которые говорил ранее: Кубок Гагарина будет разыгран между командами Востока. Кто это будет — сложно сказать, потому что здесь команды равняются в классе. Команды, выходя на финишную прямую — кто-то теряет игроков-лидеров, кто-то приобретает, кто-то налаживает отношения с игроками. Здесь будет все гораздо сложнее. Но еще раз говорю, Восток все-таки выглядит поинтереснее, чем Запад, в игровом плане.

- Что может помешать «Авангарду» выйти в финал?

- Знаете, когда в команде есть достаточно много ярких, интересных игроков, могут возникнуть те же проблемы, что и у «Ак Барса». Когда кто-то начнет перетягивать одеяло на себя. Но если они справятся с этой проблемой, то я думаю, у Омска будет все нормально. По крайней мере — до финала.

Фото: hawk.ru

- «Салават Юлаев» сейчас теневой фаворит Востока?

- «Салават» — молодцы. И здесь надо отдать должное главному тренеру, который во все эти сложные моменты не паниковал, не истерил, не искал виноватых среди игроков в той или иной игре. Делил с ними и радость, и горесть. Команда, видимо, тоже самое делает вместе с ним.

Они молодцы, со всеми трудностями справились. И то, что они будут далеко не проходной командой в плей-офф — это совершенно однозначно. Ну а как у них сложится, я не буду предсказывать, потому что, еще раз говорю: команды перед плей-офф находятся в достаточно ровном состоянии. И все будет зависеть от того, насколько внутри каждая команда отвечает своим требованиям, амбициям и своим, в общем-то, тем вопросам, которые они перед сезоном ставили.