Владимир Плющев: «Следующий победитель Кубка Гагарина будет из Восточной конференции»

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Постоянный эксперт «ТИ-Спорта», бывший главный тренер сборных России Владимир Плющев в беседе с нашим изданием поделился своим видением будущего сезона в КХЛ. Он заявил, что следующим обладателем Кубка Гагарина должен стать клуб из Восточной конференции.

«Радулов, конечно, помог «Локомотиву». Но дело в том, что за те три сезона, которые Никитин работал с командой, костяк был очень сильным и мощным, несмотря на некоторые потери. На протяжении трех сезонов команда получала информацию, которая ей была необходима для реализации. А Радулов помог в этой ситуации.

А то, что в ЦСКА состав такой неконкретный, – это уже остается на совести руководства клуба и бывшего тренерского штаба. Они потеряли много хороших ребят, но не потому, что они не достойны были. А причина в том, что тренер не сумел из этих ребят сделать то, что мог сделать другой тренер.

Ну а то, что они растерялись, получилось в основном, будто игроки виноваты и тренеры, а руководство клуба тут ни при чем. Игроки потеряны, а в итоге получилось так, что теперь выбирают новый тренерский штаб. Я плохо представляю, чем все это может закончиться для ЦСКА. Но уверен, что в следующем сезоне ЦСКА не сможет добиться Кубка Гагарина. Кубок Гагарина завоюет команда с Востока.

Я бы не сбрасывал со счетов «Трактор», который в основном сохранил косяк и точечно усиливается. У «Авангарда» ушло очень много интересных игроков. Поэтому я не думаю, что «Авангард». Он будет бороться, но я не думаю, что он будет победителем», – заявил Владимир Плющев.

Напомним, в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина стал «Локомотив». Ярославцы стали чемпионами впервые после образования Континентальной хоккейной лиги.