Владимир Плющев: «Проблему «Ак Барса» надо искать не в составе или тренерах»

Постоянный эксперт «ТИ-Спорта» Владимир Плющев в беседе с нашим изданием рассуждает о моральной составляющей возвращения Никитина в ЦСКА, новой политике «Салавата Юлаева» и о молчании «Ак Барса» на рынке КХЛ. А также экс-тренер сборной России выдал тираду о глубинных проблемах отечественного хоккея.





«Никитин в этой ситуации уже бывал, и он единственный, кто был в ЦСКА, имеет опыт определенный работать в ЦСКА»

Фото: © «Татар-информ»

«Никитину предложили такой контракт, что он забыл обо всех бывших моментах в ЦСКА»

– Сейчас активно обсуждают назначение Никитина. Все оценивают моральную сторону его перехода. Как вы расцениваете решение специалиста досрочно покинуть «Локомотив» и перейти в ЦСКА?

– Вы знаете, в советские времена и тренеры, и игроки были очень сильно привязаны к своим клубам. Я знаю достаточно много выдающихся тренеров, которые говорили «либо в этом клубе, или вообще нигде». К сожалению, сейчас все меняется достаточно быстро, достаточно цинично. Поэтому говорить, что какие-то моменты можно предъявить к Никитину… Он честно отработал свой срок в «Локомотиве».

За четыре года он сделал команду победителей в Кубке Гагарина. Говорить ли о том, что у него были какие-то этические нормы в плане, что нельзя покидать свой клуб и так далее? Поймите, жизнь диктует своё, ему сделали предложение, он это переварил и принял то решение, которое считает нужным. Он этого не скрывал. Информация о его переходе была уже давно.

У ЦСКА сложный период. Потому что совершенно провальный сезон, совершенно провальная политика клуба в отношении селекционной работы, в отношении тренерского штаба. Приглашать иностранца? Здесь другие моменты вступают в силу. Команда находится в ведомости «Роснефти». Организация достаточно сильно связана с правительственными структурами. Поэтому ясно было, что ей нужен тренер, который может решить вопросы. А Никитин в этой ситуации уже бывал, и он единственный, кто был в ЦСКА, имеет опыт определенный работать в ЦСКА.

– Каковы у Никитина шансы сделать результат с первого сезона?

– С первого сезона у него ничего не получится и, может быть, даже со второго не получится. На третьем сезоне, может быть, что-то у него будет вырисовываться. Сказать однозначно, что он в 2026 году получит Кубок Гагарина, я бы не осмелился.

«Радулов, конечно, помог команде. Но дело в том, что за те три сезона, которые Никитин работал с командой, костяк был очень сильный и мощный» Фото: hclokomotiv.ru

«Есмантович пошел ва-банк, но следующий победитель Кубка Гагарина будет с Востока»

– Что касается моральной составляющей. Никитина ведь увольнял в 2021 году тот же человек, что сейчас приглашает обратно. Разве не должно быть чувства собственного достоинства у Никитина?

– Вы знаете, какой контракт ему предложил тот самый человек? (Cмеется.) Понятно, что это не его деньги, они были согласованы, насколько я понимаю. Тем не менее вопрос ставил таким образом, что Никитин забыл про все те моменты, которые были раньше. Тем более он приходит с высоко поднятой головой.

– Пятилетний контракт – действительно хороший довод со стороны Есмантовича. Но не слишком ли это рискованно после истории с Воробьевым?

– Я думаю, Есмантович тоже поставил многое на свою кандидатуру. Если у него все это дело не пройдет, могут быть выводы серьезные уже в отношении него. Когда такой контракт дается, значит, они рассчитывают, что победа будет однозначно и сразу же в этом сезоне. Но я сомневаюсь.

– Игорь Есмантович пошел ва-банк?

– Скорее всего, да.

– Никитин в «Локомотиве» не мог выиграть, пока в команде не появился Александр Радулов, который стал последним пазлом. Сейчас у него в ЦСКА состав достаточно сыроватый. Согласны?

– Радулов, конечно, помог команде. Но дело в том, что за те три сезона, которые Никитин работал с командой, костяк был очень сильный и мощный, несмотря на некоторые потери. На протяжении трех сезонов команда получала информацию, которая ей была необходима для реализации. А Радулов помог в этой ситуации.

А то, что в ЦСКА состав такой неконкретный, – это уже остается на совести руководства клуба и бывшего тренерского штаба. Они потеряли много хороших ребят, но не потому, что они не достойны были. А причина в том, что тренер не сумел из этих ребят сделать то, что мог сделать другой тренер.

Ну а то, что они растерялись, получилось в основном, будто игроки виноваты и тренеры, а руководство клуба тут ни при чем. Игроки потеряны, а в итоге получилось так, что теперь выбирают новый тренерский штаб. Я плохо представляю, чем все это может закончиться для ЦСКА. Но уверен, что в следующем сезоне ЦСКА не сможет добиться Кубка Гагарина. Кубок Гагарина завоюет команда с Востока.

– Почему вы так думаете? Потому что «Авангард» – явный лидер?

– Нет, потому что я бы не сбрасывал со счетов «Трактор», который в основном сохранил косяк и точечно усиливается. У «Авангарда» ушло очень много интересных игроков. Поэтому я не думаю, что «Авангард». Он будет бороться, но я не думаю, что он будет победителем.

«Команда буксует уже не первый сезон. И, естественно, это не то, что должно быть у команды, которая считается топ-клубом нашего хоккея» Фото: ak-bars.ru

«Уфе нужно жить по средствам, а не витать в облаках и все обещать, а потом ничего не сварганить»

– «Ак Барс» в отличие от других грандов КХЛ пока отмалчивается на рынке. Как считаете, в чем причина такой пассивности?

– Честно скажу, я не могу прокомментировать. Внимательно не слежу за селекционной работой в «Ак Барсе». Могу сказать одно, что команда буксует уже не первый сезон. И, естественно, это не то, что должно быть у команды, которая считается топ-клубом нашего хоккея.

– Вы упомянули, что команда буксует не первый год. Согласны, что дело не только в составе или тренерах, которых было уже много?

– Я соглашусь, что проблему надо искать в другом. Но как они их будут решать, я не знаю.

– Уфа теряет своих иностранных лидеров и будет экономить со следующего сезона. Что лучше – жить по средствам или в долг, но бороться за бронзу, как было у «Салавата»?

– Я никогда в банках кредитов не брал и никогда в долг ни у кого не занимал. Давать – давал, не всегда возвращали. Действительно, надо жить по своим средствам, надо выстраивать политику именно таким образом, чтобы понимать, на что можно рассчитывать. А не витать в облаках и все обещать, но ничего потом не сварганить. Что будет в Уфе, мне сложно сказать, но то, что они будут рассчитывать на свои силы, возможно, это и неплохо. Они в прошлом году были в тяжелом положении, но, в конце концов, команда не разбежалась, не развалилась.

– Еще одна команда КХЛ будет жить не на широкую ногу? Это означает минус один топ-клуб на Востоке и в КХЛ в целом. Это усреднит нашу лигу?

– Лига ведь определила свои приоритеты. Везде декларирует о том, что самая большая задача – это заполняемость трибун. И никак не могут понять такую вещь, что основной проблемой было мастерство. А вот для этого в лиге делается мало что. Придумываются какие-то глупые правила, никому не понятные, но все начинают их исполнять. У лиги свои интересы, у клубов свои интересы.

«Что будет в Уфе, мне сложно сказать, но то, что они будут рассчитывать на свои силы, возможно, это и неплохо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пока у нас тренерами работают кому не лень или имеют родственные связи, проблемы нашего хоккея никуда не денутся»

– История «Салавата Юлаева» в очередной раз показала, что делать ставку на легионеров – ошибка, или бронза того стоила?

– Делать ставку на легионеров, или, как их раньше называли, воинов, – всегда ошибка. Они могут выиграть маленькое побоище, но никогда не выигрывают войны. Слишком нежные, слишком избалованные. Основная проблема сейчас – это подготовка резерва, но она существует практически во всех клубах. Посмотрите, например, как «Лада» формируется. Ну, жалко мне болельщиков, тольяттинцев. Главный тренер там только вчера бегал по площадке, а сегодня уже встает на мостик. Ну что он может дать команде?

Здесь вопрос о том, что лучше бы была система подготовки, которая позволяла бы воспроизводить свои кадры. Пускай даже не звездных, но хотя бы с хорошим средним уровнем. Но мы на это, в общем-то, уже не способны, насколько я понимаю, в тренерских штабах. Потому что у нас сейчас тренерской работой занимаются все кому не лень. Сказал «я хочу быть тренером» – и вот ему дают команду. Ну побойтесь Бога! Так не бывает. Вообще-то всему надо учиться.

Но если сам не удосужился учиться, то хотя бы учитесь у старших. А у нас все старшее поколение вывели как ненужные сорняки. А молодые, кроме того, чтобы повторять то, как тренировали их, другого ничего придумать не могут. Поэтому все у нас так и бывает.

Вот сейчас в прессе у нас много выступлений, что мы уже не хоккейная держава, сдали все позиции. Мы позиции давно сдавали, что же вы молчали? Я лет пятнадцать лет назад сказал, когда отчитывался на исполкоме Федерации хоккея за неудачные выступления на МЧМ. Я сказал, что да, неудачное выступление. Но смотрите в корень: у нас нет воспроизводства игроков.

У нас до сих пор с того момента дефицит центральных нападающих, дефицит хороших защитников. Вот был Никишин – уехал в НХЛ. Но ему там будет сложно адаптироваться, потому что то, что позволяли ему здесь, там ему не позволят.

Надо систему подготовки менять, а не заниматься шапкозакидательством, как многие делают. Сейчас по заусенцам стригут, что-то там пытаются наскрести, но есть проблема. Сейчас и с иностранцами будут проблемы, потому что они по старой памяти будут требовать очень большие контракты, а большие контракты платить уже не очень хочется, потому что приезжают люди у нас далеко не энхаэловцы, а ахаэловцы, а это не тот контингент, чтобы платить бешеные контракты.

А воспроизводства своих игроков нет. Хотя у нас 11 академий. Спрашивается, ребята, а кто у вас академиями руководит? Вот у нас Захаркин работал в академии Казани. Ну и что там? Ничего. У нас в Москве 4 академии, у нас в Питере академия, в Казани академия, в Омске академия, в Уфе, по-моему, академия. У нас везде академия. А приезжают ребята из глубинки, которые не воспринимали эти методики и выросли сами. Вот в чем проблема-то! Но никто не хочет это замечать.

Когда я говорю о том, что мы проиграли 11 чемпионатов мира подряд и 6 Олимпиад, мне отвечают: «Ну ладно, не надо так обострять, у нас все нормально, все в порядке». Вот теперь разбирайтесь со своим порядком. Уже не один специалист отмечает, что уровень хоккея падает. А он и должен падать, потому что это за счет звезд идет, а звездочек у нас нет, даже молодых звездочек. Вот был Демидов – очень интересный парень. Но сразу уехал. Потому что при тех ситуациях, которые в Питере происходят, выбрал НХЛ.

Но другие клубы должны быть. Вот, например, детско-спортивная школа ЦСКА во времена Анатолия Владимировича Тарасова была школа-монстр, которая готовила резервы и для своей команды, и все игроки на периферии тоже были игроками достаточно высокого уровня. А сейчас все московские клубы за счет периферии как раз формируются, а не за счет своих воспитанников. А это проблема.

Когда будут у нас работать тренерами те, кто имеет и образование, и опыт, и культуру, а не те, которые хотят работать, тогда будет все по-другому. А когда у нас тренеров чуть ли не по объявлению набирают – по звонкам, по родственным связям и так далее, – тогда так и получается. Ну чему ты можешь научить, если ты сам не владеешь ни методиками, ни чем-то другим? Да и опыта никакого нет.

– Вы говорили о фаворитах следующего сезона с Востока. А на Западе кого можете назвать таковым, есть ли там хоть какая-то сила в этом сезоне, которая навяжет борьбу Востоку?

– Я сказал, что на Востоке будет обладатель Кубка Гагарина. Но на Западе будет борьба в своей конференции, да, совершенно однозначно. Самое интересное, что клубы в общем-то не усиливаются, а ослабевают на том уровне, на котором они существуют. Хорошие игроки начинают растворяться в других клубах. Костяка нет практически. Что такое команда, которая может претендовать на большие дела? Это команда, которая на 70-80% сохраняет свой состав на протяжении нескольких сезонов. Как был «Локомотив». У них был костяк, мощный костяк. Он шлифовался на протяжении трех сезонов. А Радулов немножко усилил его.

А в принципе посмотрите, идет такая селекция! Составы меняются перед чемпионатом на 70-80%. Это же неправильно! Это значит, что тот сезон, который прошел, и та работа, которая была проведена, она идет коту под хвост. А самое интересное, за это отвечает только тренер, но никто не хочет брать ответственность из тех, кто отвечает за селекционную работу. Тренеров меняют как перчатки, а все те люди, которые якобы соображают в хоккее, они остаются на своих местах. Поэтому и роста нет никакого.

«Воспроизводства своих игроков нет. Хотя у нас 11 академий» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Без оптимизма был настроен к теме возвращения России на ОИ. Кто IIHF платит, тот и указывает»

– Вас удивило, что, несмотря на разговоры, Россию все-таки не допустили на Олимпиаду в Италии?

– Я не знаю, от кого исходило мнение о том, что Россию пустят на Олимпиаду. Международные спортивные организации достаточно подвластны своим хозяевам, которые диктуют правила. Кто платит деньги, тот заказывает им музыку. Поэтому все ясно было со всеми упреками, с обсуждениями, будет допуск или не будет. Шансов было мало на Олимпиаду. Я уже тогда высказывался, что, возможно, после Кубка Канады – если мы получим приглашение оттуда, а оно гораздо вероятнее, – после этого может что-то измениться. А так я бы не был оптимистом в этом плане.

– Франция – достойная замена?

– Не смешите. Что тут обсуждать.

– Многие говорят, что дело в том, что Тардис сам француз, поэтому они и оказались на этой Олимпиаде.

– Не французы платят международный олимпийский фонд. И не французы поддерживают IIHF. А кто платит деньги, тот заказывает музыку.