Владимир Плющев раскритиковал трансферную политику «Ак Барса»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Плющев в интервью ИА «Татар-информ» прокомментировал декабрьские трансферы казанского клуба. Напомним, состав команды Квартальнова пополнили защитники Марк Барберио, Джейсон Демерс и нападающий Эрик Фер.

«Мне сложно комментировать. Я бы в свое время позвонил Якубову и поинтересовался. Сейчас я не знаю, к кому обращаться, чтобы понять – зачем «Ак Барс» подписал на плей-офф трех канадцев, которые не имели игровой практики.

Конечно, тяжело им будет вкатиться во все эти дела, и ребята из Казани должны были просчитывать все эти вещи. Нельзя же просто брать игрока лишь потому, что доступно лежит и можно ухватить быстренько. Я понимаю, у нас дефицит с тренерами. Как только тренер освобождается, он сразу находит себе работу, потому что выбора нет. Игроков, наверное, надо брать тех, которые реально могут помочь, а не хоккеистов, которых надо еще вытаскивать после простоя в хоккее», - сказал Плющев.

Казанский «Ак Барс» занимает третье место в регулярном чемпионате Восточной конференции КХЛ. Матчи чемпионата сейчас не проводятся из-за хоккейного турнира Олимпиады в Пекине. Ранее лига приостановила игры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым.