«Паника, возня и беготня»: Плющев о КХЛ, трансферах «Ак Барса» и шансах ЦСКА в плей-офф
Бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев в интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ» поделился мнением о решении КХЛ не играть в паузу на Олимпийские игры, причинах отказа НХЛ участвовать в Играх, трансферной политике «Ак Барса» и многом другом.
«Надо уважать свой хоккей, нельзя все время плыть и кого-то ублажать»
Владимир Анатольевич, пауза с решением судьбы этого сезона в КХЛ затянулась. Пока решено только не проводить матчи во время паузы на Олимпиаду. Какой вариант доигрывания сезона вы видите идеальным и каким он, на ваш взгляд, в итоге будет?
Я не задавался вопросом на эту тему. Во-первых, с самого начала идет непонятная возня. КХЛ оказалась совсем не готовой к развитию событий с коронавирусной угрозой. Началась какая-то паника, беготня, то мы открываемся, то мы закрываемся, то мы будем продолжать, то не будем продолжать. Это говорит о том, что люди не просчитывали ситуацию. Ковид идет не первый сезон, он и в прошлом году был, и можно было предвидеть какие-то события. Но если не можете сами предвидеть, надо было консультироваться со специалистами. Можно выходить на определенные инстанции и хотя бы понять, что может быть, и от этого уже отталкиваться по календарю.
Причем не все команды летают чартером, некоторые команды в самолетах общего пользования, а это значит контакты с людьми в аэропорту. Ребят узнают, к ним подходят фотографироваться. Все это можно было предвидеть хотя бы для того, чтобы сделать розыгрыш по дивизионам. А потом провести финальную «пульку». Уверен, что контактов и заболевших было бы меньше. Но люди сидят и ждут указаний, когда кто-то им скажет. Видимо, не сказали, что надо делать, тоже упустили ситуацию. Я так понимаю, что у нас сидят не руководители КХЛ, а исполнители решений чьих-то. Поэтому я не берусь сейчас предугадывать, как это должно быть, потому что календарь-то весь какой-то скомканный.
И все-таки, как считаете, возобновлять сезон надо сразу с плей-офф или все-таки доигрывать чемпионат и уходить немножко в лето?
КХЛ упирается в то, что у хоккеистов контракты до 30 апреля. Поэтому они боятся, что плей-офф не сыграется, потому что у игроков заканчиваются контракты, с ними надо будет что-то делать. Или продлевать контракты на какой-то определенный срок или начинать плей-офф с того момента «регулярки», как закончили. Но здесь надо просто решение принять. Если вы хотите провести плей-офф и уложиться в те же временные рамки, значит, надо сказать, что да, с течением каких-то обстоятельств мы не смогли доиграть определенное количество игр. И будем играть в плей-офф с текущих мест регулярного чемпионата.
Это логичное решение?
Это было бы логичное решение, если бы не одно «но». Есть команды, которые идут ноздря в ноздрю с восьмым местом, и у них остаются игры. Может возникнуть вопрос: мы сыграли со всеми сильными соперниками, набрали такое-то количество очков, а у нас остался тот-то и тот-то. Здесь можно провести расширенный плей-офф. Например, не по 8, а по 10 команд от каждой конференции. Тогда рост числа игр и увеличение по срокам будут незначительны.
«НХЛ сыграла на площадке своих политиков, у них идет серьезное противостояние с Китаем»
Есть еще такой момент: НХЛ не пускает игроков на Олимпийские игры, чтобы не рисковать своим сезоном. Мы останавливаем сезон ради Олимпиады, в которой не участвуют сильнейшие хоккеисты планеты. Это не та история, когда одни уважают свой хоккей и ставят его превыше всего, а другие принижают значение своей лиги и хоккея?
Здесь немножко другая песня идет. Я думаю, НХЛ сыграла на площадке своих политиков, потому что у них идет серьезное противостояние с Китаем. Сначала НХЛ заявила о своем участии, они уже календарь подготовили. А когда пошла буча на политических аренах, они сделали хорошую мину при плохой игре. Они говорили про угрозы коронавируса, а сейчас смотришь – трибуны на матчах НХЛ полные, особой паники нет. Поэтому я думаю, что они могли бы участвовать в Олимпийских играх, тем более какие-то предварительные обязательства они давали. Здесь сыграла политика, я просто-напросто уверен.
А что касается второй темы – уважения к своему хоккею… Да, конечно, надо уважать свой хоккей и ставить его, по крайней мере, не ниже того, что происходит у наших соперников. Нельзя все время плыть и кого-то ублажать. Должен быть четкий и жесткий регламент, независимо от того, кто там – китайский ли клуб, финский ли клуб или какой-либо еще. Все должно быть четко. Раз уж вы назвались не российской, а континентальной лигой, то будьте любезны выполнять те решения, которые вы сами приняли в регламент. Потому что любые мелочи подрывают авторитет и лиги, и хоккея.
О трансферной кампании «Ак Барса»: «Нельзя брать игрока лишь потому, что доступно лежит и можно ухватить быстренько»
Пауза в КХЛ и перспектива рестарта в плей-офф, на наш взгляд, больнее всего ударит по «Ак Барсу», который подписал сразу трех канадцев. Они не успеют сыграться?
Мне сложно комментировать. Я бы в свое время позвонил Якубову и поинтересовался. Сейчас я не знаю, к кому обращаться, чтобы понять – зачем они подписали на плей-офф трех канадцев, которые не имели игровой практики.
Конечно, тяжело им будет вкатиться во все эти дела, и ребята из Казани должны были просчитывать все эти вещи. Нельзя же просто брать игрока лишь потому, что доступно лежит и можно ухватить быстренько. Я понимаю, у нас дефицит с тренерами. Как только тренер освобождается, он сразу находит себе работу, потому что выбора нет. Игроков, наверное, надо брать тех, которые реально могут помочь, а не тех, которых надо еще вытаскивать после простоя в хоккее.
ЦСКА максимально представлен на Олимпийских играх в сборной России. Может ли повториться история 2018 года, когда армейцам не хватило сил на финал плей-офф?
Думаю, так вопрос не стоит. И не считаю, что у ЦСКА не хватило сил на «Ак Барс». Все там было в избытке, как я помню. Некоторые игроки даже не присаживались на лавочку отдыхать, стояли у борта. И проиграли они не по физическим данным, а из-за технико-тактических недостатков, которые были тогда в команде. Армейцы играли достаточно прямолинейно, примитивно. Поэтому я не думаю, что они себя настолько израсходуют и выработают, что будут не в состоянии играть плей-офф. Все будет зависеть от того, насколько тренеры сумеют их подвести, насколько они используют все свои ресурсы, а у ЦСКА ресурсы достаточно большие. Хотя, наверное, кто-то будет оправдываться именно этой фразой, что отдали все силы на благо и так далее.
«Почему я не в хоккее? Вы хотите, чтобы я, как американский безработный, вышел с транспарантом перед Белым домом»
Ну и последний вопрос: интервью с вами всегда показывает, что вы максимально «в теме». Почему же вы не работаете в хоккее сейчас?
Вопрос, конечно, интересный. Его многие задают, в том числе бывшие соперники по сборной, когда я встречался с ними на юниорских площадках. За 5 лет до Олимпиады в Сочи на исполкоме федерации я поднял вопрос о том, что необходимы коррективы в нашем хоккее. Они должны быть направлены на систему подготовки молодых хоккеистов. После чего мне открытым текстом сказали – побеспокойтесь о своей судьбе дальнейшей. С тех пор, сколько бы мне предложений ни поступало из клубов КХЛ, через некоторое время мне приходили отказы.
Эту ситуацию будете как-то переламывать или вы смирились с тем, что стали некой персоной нон грата?
А как переламывать? Ходить с табличкой на груди: «Я могу вам сделать чемпионов мира за три года»? Да, я могу сделать юниоров за три года чемпионами. У меня есть и знания, и умения. Главное, что я на практике все это дело отрабатывал. Но дело в том, что от меня-то ничего не зависит. Вы хотите, чтобы я, как американский безработный, вышел с транспарантом перед Белым домом? «Дайте работу заслуженному тренеру России!» Это не для меня.
Фото на анонсе: официальный сайт ФХР fhr.ru
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