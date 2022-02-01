«Паника, возня и беготня»: Плющев о КХЛ, трансферах «Ак Барса» и шансах ЦСКА в плей-офф

Бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев в интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ» поделился мнением о решении КХЛ не играть в паузу на Олимпийские игры, причинах отказа НХЛ участвовать в Играх, трансферной политике «Ак Барса» и многом другом.

Владимир Плющев: «Раз уж вы назвались не российской, а континентальной лигой, то будьте любезны выполнять те решения, которые вы сами приняли в регламент» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

«Надо уважать свой хоккей, нельзя все время плыть и кого-то ублажать»

Владимир Анатольевич, пауза с решением судьбы этого сезона в КХЛ затянулась. Пока решено только не проводить матчи во время паузы на Олимпиаду. Какой вариант доигрывания сезона вы видите идеальным и каким он, на ваш взгляд, в итоге будет?

Я не задавался вопросом на эту тему. Во-первых, с самого начала идет непонятная возня. КХЛ оказалась совсем не готовой к развитию событий с коронавирусной угрозой. Началась какая-то паника, беготня, то мы открываемся, то мы закрываемся, то мы будем продолжать, то не будем продолжать. Это говорит о том, что люди не просчитывали ситуацию. Ковид идет не первый сезон, он и в прошлом году был, и можно было предвидеть какие-то события. Но если не можете сами предвидеть, надо было консультироваться со специалистами. Можно выходить на определенные инстанции и хотя бы понять, что может быть, и от этого уже отталкиваться по календарю.

Причем не все команды летают чартером, некоторые команды в самолетах общего пользования, а это значит контакты с людьми в аэропорту. Ребят узнают, к ним подходят фотографироваться. Все это можно было предвидеть хотя бы для того, чтобы сделать розыгрыш по дивизионам. А потом провести финальную «пульку». Уверен, что контактов и заболевших было бы меньше. Но люди сидят и ждут указаний, когда кто-то им скажет. Видимо, не сказали, что надо делать, тоже упустили ситуацию. Я так понимаю, что у нас сидят не руководители КХЛ, а исполнители решений чьих-то. Поэтому я не берусь сейчас предугадывать, как это должно быть, потому что календарь-то весь какой-то скомканный.

«КХЛ оказалась совсем не готовой к развитию событий с коронавирусной угрозой» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

И все-таки, как считаете, возобновлять сезон надо сразу с плей-офф или все-таки доигрывать чемпионат и уходить немножко в лето?

КХЛ упирается в то, что у хоккеистов контракты до 30 апреля. Поэтому они боятся, что плей-офф не сыграется, потому что у игроков заканчиваются контракты, с ними надо будет что-то делать. Или продлевать контракты на какой-то определенный срок или начинать плей-офф с того момента «регулярки», как закончили. Но здесь надо просто решение принять. Если вы хотите провести плей-офф и уложиться в те же временные рамки, значит, надо сказать, что да, с течением каких-то обстоятельств мы не смогли доиграть определенное количество игр. И будем играть в плей-офф с текущих мест регулярного чемпионата.

Это логичное решение?

Это было бы логичное решение, если бы не одно «но». Есть команды, которые идут ноздря в ноздрю с восьмым местом, и у них остаются игры. Может возникнуть вопрос: мы сыграли со всеми сильными соперниками, набрали такое-то количество очков, а у нас остался тот-то и тот-то. Здесь можно провести расширенный плей-офф. Например, не по 8, а по 10 команд от каждой конференции. Тогда рост числа игр и увеличение по срокам будут незначительны.

«НХЛ сыграла на площадке своих политиков, у них идет серьезное противостояние с Китаем»

Есть еще такой момент: НХЛ не пускает игроков на Олимпийские игры, чтобы не рисковать своим сезоном. Мы останавливаем сезон ради Олимпиады, в которой не участвуют сильнейшие хоккеисты планеты. Это не та история, когда одни уважают свой хоккей и ставят его превыше всего, а другие принижают значение своей лиги и хоккея?

Здесь немножко другая песня идет. Я думаю, НХЛ сыграла на площадке своих политиков, потому что у них идет серьезное противостояние с Китаем. Сначала НХЛ заявила о своем участии, они уже календарь подготовили. А когда пошла буча на политических аренах, они сделали хорошую мину при плохой игре. Они говорили про угрозы коронавируса, а сейчас смотришь – трибуны на матчах НХЛ полные, особой паники нет. Поэтому я думаю, что они могли бы участвовать в Олимпийских играх, тем более какие-то предварительные обязательства они давали. Здесь сыграла политика, я просто-напросто уверен.

А что касается второй темы – уважения к своему хоккею… Да, конечно, надо уважать свой хоккей и ставить его, по крайней мере, не ниже того, что происходит у наших соперников. Нельзя все время плыть и кого-то ублажать. Должен быть четкий и жесткий регламент, независимо от того, кто там – китайский ли клуб, финский ли клуб или какой-либо еще. Все должно быть четко. Раз уж вы назвались не российской, а континентальной лигой, то будьте любезны выполнять те решения, которые вы сами приняли в регламент. Потому что любые мелочи подрывают авторитет и лиги, и хоккея.

«Не считаю, что у ЦСКА не хватило сил на «Ак Барс»… И проиграли они не по физическим данным, а из-за технико-тактических недостатков, которые были тогда в команде» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

О трансферной кампании «Ак Барса»: «Нельзя брать игрока лишь потому, что доступно лежит и можно ухватить быстренько»

Пауза в КХЛ и перспектива рестарта в плей-офф, на наш взгляд, больнее всего ударит по «Ак Барсу», который подписал сразу трех канадцев. Они не успеют сыграться?

Мне сложно комментировать. Я бы в свое время позвонил Якубову и поинтересовался. Сейчас я не знаю, к кому обращаться, чтобы понять – зачем они подписали на плей-офф трех канадцев, которые не имели игровой практики.

Конечно, тяжело им будет вкатиться во все эти дела, и ребята из Казани должны были просчитывать все эти вещи. Нельзя же просто брать игрока лишь потому, что доступно лежит и можно ухватить быстренько. Я понимаю, у нас дефицит с тренерами. Как только тренер освобождается, он сразу находит себе работу, потому что выбора нет. Игроков, наверное, надо брать тех, которые реально могут помочь, а не тех, которых надо еще вытаскивать после простоя в хоккее.

ЦСКА максимально представлен на Олимпийских играх в сборной России. Может ли повториться история 2018 года, когда армейцам не хватило сил на финал плей-офф?

Думаю, так вопрос не стоит. И не считаю, что у ЦСКА не хватило сил на «Ак Барс». Все там было в избытке, как я помню. Некоторые игроки даже не присаживались на лавочку отдыхать, стояли у борта. И проиграли они не по физическим данным, а из-за технико-тактических недостатков, которые были тогда в команде. Армейцы играли достаточно прямолинейно, примитивно. Поэтому я не думаю, что они себя настолько израсходуют и выработают, что будут не в состоянии играть плей-офф. Все будет зависеть от того, насколько тренеры сумеют их подвести, насколько они используют все свои ресурсы, а у ЦСКА ресурсы достаточно большие. Хотя, наверное, кто-то будет оправдываться именно этой фразой, что отдали все силы на благо и так далее.

«Почему я не в хоккее? Вы хотите, чтобы я, как американский безработный, вышел с транспарантом перед Белым домом»

Ну и последний вопрос: интервью с вами всегда показывает, что вы максимально «в теме». Почему же вы не работаете в хоккее сейчас?

Вопрос, конечно, интересный. Его многие задают, в том числе бывшие соперники по сборной, когда я встречался с ними на юниорских площадках. За 5 лет до Олимпиады в Сочи на исполкоме федерации я поднял вопрос о том, что необходимы коррективы в нашем хоккее. Они должны быть направлены на систему подготовки молодых хоккеистов. После чего мне открытым текстом сказали – побеспокойтесь о своей судьбе дальнейшей. С тех пор, сколько бы мне предложений ни поступало из клубов КХЛ, через некоторое время мне приходили отказы.

«Cколько бы мне предложений ни поступало из клубов КХЛ, через некоторое время мне приходили отказы» Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 3.0

Эту ситуацию будете как-то переламывать или вы смирились с тем, что стали некой персоной нон грата?

А как переламывать? Ходить с табличкой на груди: «Я могу вам сделать чемпионов мира за три года»? Да, я могу сделать юниоров за три года чемпионами. У меня есть и знания, и умения. Главное, что я на практике все это дело отрабатывал. Но дело в том, что от меня-то ничего не зависит. Вы хотите, чтобы я, как американский безработный, вышел с транспарантом перед Белым домом? «Дайте работу заслуженному тренеру России!» Это не для меня.

Фото на анонсе: официальный сайт ФХР fhr.ru

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