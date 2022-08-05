Владимир Плющев раскритиковал «Матч-ТВ» за рекламу букмекерских контор

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев раскритиковал телеканал «Матч-ТВ» за рекламу букмекерских контор в разговоре с корреспондентом «Татар-информ».

По его словам, продвижение ставок на спорт неприемлемо во внерекламное эфирное время. Отметим, что ведущие телеканала рекламирует ставки и во время студийных программ «Матч-ТВ».

«Это перебор! На мой взгляд, спортивные, а тем более государственные каналы должны больше освещать спорт, а не ставки. Не ввязываться в эти букмекерские дела. Есть люди, которые давно играют, а есть и те, что разорились с большими семейными проблемами. Поэтому я не считаю, что ставки вообще дело КХЛ. Да и других спортивных организаций и ТВ-каналов тоже. У них должна быть другая задача – популяризация хоккея, спорта. А это нужно делать точно не через букмекерские ставки», – заявил Владимир Плющев.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об атаках букмекеров на российский спорт.