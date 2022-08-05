Последняя ставка: почему КХЛ и «Ак Барс» сдали ключевой рубеж под атаками букмекеров

Ставки на спорт как и игры в казино рушат семьи и судьбы. Тем удивительней стал блицкриг букмекеров по захвату спорта в России. Спортивная редакция «Татар-информа» объясняет, почему титульные контракты КХЛ и «Ак Барса» с букмекерами – шаг к пропасти.

По некоторым данным, КХЛ получит от букмекерской конторы Fonbet до 1,5 млрд рублей в год за титульное спонсорство Фото: ak-bars.ru

Почему КХЛ – важный рубеж в атаке букмекеров на российский спорт

Титульное партнерство КХЛ с букмекерской конторой «Фонбет» стало неким рубиконом под процессом своеобразного захвата российского профессионального спорта организаторами ставок на спорт.

Пять лет назад в силу вступил новый закон о целевых отчислениях и рекламе букмекеров, который открыл дорогу беттинговым конторам на любые рекламные площадки, включая даже федеральные телеканалы. Достаточно включить «Матч ТВ» и поразиться не только проценту рекламных роликов БК (букмекерских контор), но и активному лоббированию данного вида азартных игр в эфире студийных шоу телеканала.

«Это перебор! На мой взгляд, спортивные, а тем более государственные каналы должны больше освещать спорт, а не ставки. Не ввязываться в эти букмекерские дела. Есть люди, которые давно играют, а есть и те, что разорились с большими семейными проблемами. Поэтому я не считаю, что ставки вообще дело КХЛ. Да и других спортивных организаций и ТВ-каналов тоже. У них должна быть другая задача – популяризация хоккея, спорта. А это нужно делать точно не через букмекерские ставки», – уверен бывший наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев.

Сколько денег получат КХЛ и клубы

Но вернемся к КХЛ. По некоторым данным, лига получит от букмекерской конторы до 1,5 млрд рублей в год за титульное спонсорство. Общая сумма сделки – от 3,9 до 4,5 млрд рублей.

Континентальная хоккейная лига стала последним бастионом в ряде самых популярных чемпионатов на территории России, что приняли деньги от букмекеров. Ранее «продались» РПЛ и Первая лига (футбол), Единая лига ВТБ (баскетбол), Суперлига (волейбол).

Интересно, что еще до кейса КХЛ клубы лиги самостоятельно заключали контракты с БК. Пока еще не все клубы объявили о сотрудничестве официально, но получается такая картина, что из 22 клубов КХЛ лишь у ЦСКА и «Спартака» пока нет своего букмекера.

«Я все-таки думал, что основная задача КХЛ – развитие российского хоккея. По-моему, у нас хватает вопросов хоккейных, но если они хотят, пускай занимаются ставками. А пока у нас все идет, как в прошлом году. Никаких изменений нет в спортивном плане», – отметил Плющев.

«Ак Барс» одним из последних в лиге «продался» букмекерам, заключив контракт с конторой Winline Фото: ak-bars.ru

Казанский клуб является самым титулованным в КХЛ и, мягко говоря, не имеет финансовых проблем

Казанский «Ак Барс» одним из последних в лиге «продался» букмекерам, заключив контракт с конторой Winline. По различным данным, казанцы получат до 200 млн рублей в год. Это выглядит каплей в море на фоне бюджета «Ак Барса». Казанский клуб является самым титулованным в КХЛ и, мягко говоря, не имеет финансовых проблем. Это особенно видно по текущей трансферной кампании клуба с привлечением одного из лучших тренеров России Олега Знарка и главных звезд российского хоккея (оставляем за скобками НХЛ). Очевидно, что «Ак Барс» спокойно прожил бы и без контракта с букмекерами.

Интересно, что даже футбольные эксперты прекрасно понимают, насколько важен «Ак Барс» для российского хоккея, и видят всю значимость контракта именно «барсов» с букмекерами.



«Жаль, что в Татарстане не остались уникальным клубом и не сказали, что мы не будем сотрудничать с букмекерами. «Ак Барсу» хватает средств, подписывают звезд, я бы еще понял клубы, которым конторы закрывают половину и больше бюджета», – прокомментировал ситуацию «Татар-информу» известный футбольный агент Алексей Сафонов.

Двойные стандарты «Ак Барса»: «нехаляльные» девушки из группы поддержки – грех, а азартные игры?

Интересно, что перед прошлым сезоном «Ак Барс» отказался от танцевальной группы поддержки, аргументируя решение следованием тем или иным национально-культурным ценностям.

Перед прошлым сезоном «Ак Барс» отказался от чирлидерш, аргументируя решение следованием национально-культурным ценностям Фото: ak-bars.ru

«Мы придерживаемся определенных семейных ценностей, которые есть в республике. Мы говорим про продукцию, которая халяльная. И про тех же чирлидерш – мы определенно взяли вектор, что их у нас не будет», — говорил генменеджер клуба Марат Валиуллин, комментируя принятое решение.

Видимо, рекламировать азартные игры и получать букмекерские деньги, в том числе «проигравшихся» на ставках татар и болельщиков «Ак Барса», – дело, достойное «семейных ценностей, которые есть в Татарстане».

Но «Ак Барсу» еще надо отдать должное. Хоккеисты связались с букмекерами последними из числа ведущих татарстанских клубов. «Рубин» же уже не первый сезон получает деньги «Фонбета», новый спонсор «барсов» Winline работает с баскетбольным УНИКСом, а волейбольный «Зенит-Казань» получает деньги букмекеров в рамках договора Pari с Суперлигой. Также не забудем про хоккейный «Нефтехимик», который, как известно, уже заключил свой контракт, но еще не объявил об этом официально.

Почему мы «прицепились» к «Ак Барсу» и при чем тут «Рубин»

Возникает вопрос: почему мы поднимаем эту тему сейчас, если букмекеры давно проникли как в российский, так и в татарстанский спорт? Все просто: хоккей в России – предмет национальной гордости. В нем сейчас две центровые в плане имиджа команды: стабильный и титулованный «Ак Барс» с фан-клубами по всему постсоветскому пространству и ЦСКА как возрождающийся символ славного хоккейного прошлого СССР. ЦСКА пока удается открещиваться от букмекеров…

«Ак Барс» же, помимо всего прочего, является визитной карточкой Татарстана в спорте. Когда-то конкуренцию в этом статусе ему составлял «Рубин». Однако вот уже почти 10 лет футбольный клуб в Казани вызывает лишь чувство неловкости и даже стыда у большинства жителей республики и города. За исключением, пожалуй, части болельщиков из числа самых верных поклонников команды.

Поэтому контракт «Рубина» с конторой «Фонбет» (по некоторым данным, 75 млн рублей) остался практически незамеченным. Кроме того, маркетологи футбольного клуба не справляются даже с организацией матчей и обеспечением комфорта на домашнем стадионе для болельщиков. Чего уж тут говорить об отработке рекламного контракта с букмекерами. «Ак Барс» же объективно обладает сильнейшим отделом маркетинга среди татарстанских ведущих клубов. Нет сомнений, что Winline будет громко звучать на домашних матчах клуба и на совместных с букмекером промо- и пиар-акциях.

Контракт «Рубина» с конторой «Фонбет» остался практически незамеченным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Юные болельщики и спортсмены в главной зоне риска: букмекеры «подписали» даже МХЛ

Известно, что за «Ак Барс» болеет много детей и подростков. Более того, клуб неоднократно озвучивал этот пласт аудитории как стратегический для клуба. То есть под агрессивную рекламу букмекера они попадут непременно.

«Идет популяризация ставок, которые не несут в себе ничего положительного. Причем в первую очередь попадают под влияние молодые, которые ищут легких денег. Только вот обычно как бывает? Ты можешь выиграть что-то по мелочам, а потом остаться буквально без трусов», – считает Владимир Плющев.

К слову, наш хоккей уже «прощупал дно» в работе с букмекерами, о чем сейчас мало кто помнит. Поразительно, но БК умудрились «подписать» Молодежную хоккейную лигу (МХЛ). А ведь и без этого известны случаи, когда подростки и даже дети из числа спортсменов делали ставки на матчи со своим участием.

Владимир Плющев: «Ставки не несут в себе ничего положительного. Причем в первую очередь попадают под влияние молодые, которые ищут легких денег» Фото: fhr.ru

«Это бизнес и деньги. Другой вопрос, что есть наркомания, а есть игромания. От этого лечат, но люди успевают проигрывать квартиры, разрушаются судьбы и жизни. Я это не приветствую. И меня всегда бесило, что букмекеры принимают ставки на игры молодежных команд. В моей практике было, что я потом узнавал, что игроки дублирующих и даже детских команд делали ставки на матчи со своим участием. А это неприемлемо, я считаю, как для футбола, так и для хоккея и других видов спорта. Игромания вообще болезнь. И рекламировать одну из первопричин этой болезни – не очень красивая ситуация», – рассказал Алексей Сафонов.

Почему ставки на спорт опаснее, чем казино

Откат ситуации с внедрением букмекером в российский спорт уже кажется невозможным. Но кто-то должен хотя бы приостановить процесс на уже упущенных рубежах. Назовем вещи своими именами, ставки на спорт – это одна из наиболее опасных разновидностей азартных игр.

В отличие от того же казино, где клиентов привлекают лишь легкие деньги, для спортивных болельщиков это еще и вызов по отношению к собственной компетентности и знаний вокруг того или иного вида спорта, чемпионата или команды.

Большинство людей, прочитавших этот текст, имеют свое аргументированное мнение о том или ином явлении в спорте. В фанатских чатах в соцсетях активно нанимают и увольняют тренеров и собирают команды. И многие глубоко уверены в своих знаниях и способностях предвидеть исходы. Только вот спорт – непредсказуем, чем и хорош. А БК в своих рекламных акциях как раз пытаются подчеркнуть некую элитарность ставок как рода деятельности. Неслучайны контракты букмекеров с известными блогерами и экспертами в области спорта, которые и подают живой пример.

Опасения болельщиков о резком всплеске договорных матчей в российском хоккее и футболе имеют под собой ничтожные основания Фото: © «Татар-информ»

Всплеска договорных матчей ожидать не стоит?

Понятно, что самые страшные ожидания болельщиков о резком всплеске договорных матчей в российском хоккее и футболе имеют под собой ничтожные основания. Вряд ли нежная дружба профессионального спорта и букмекеров подразумевает такой формат сотрудничества. Но если есть инструмент, то возможны обстоятельства, при которых он может быть использован.

«По идее, это вообще можно считать неким слиянием спорта и букмекеров. И черт его знает, во что это может вылиться. Может получиться, что кто-то важный поставит очень много и кто-то проиграет очень много. Я не уверен, что КХЛ надо этим заниматься. Смотрится это не очень хорошо, когда лига провоцирует и популяризирует ставки. Договорные матчи возможны, а почему нет? Если ставки будут очень велики, то возможно всё что угодно», – считает Плющев.

Впрочем, есть и другая точка зрения, которая также имеет право на жизнь. С уходом из России международных соревнований и западных спонсоров у клубов средней руки могут возникнуть банальные проблемы с выживанием.

«Правильно это или нет, но ситуация у нас не очень хорошая. И насчет денег, и насчет того, что у нас теперь нет международных соревнований. Возможно, другие спонсоры, кроме букмекеров, не горят желанием вкладываться в спорт. На данном этапе я нормально к этому отношусь», – заявил нашему изданию олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

Действительно, в таком разрезе сотрудничество с букмекерами имеет хоть какой-то смысл. Но при чем тут КХЛ и тот же «Ак Барс»?