Владимир Плющев: «Непонятно, на что надеялись в Казани, назначая Квартальнова в «Ак Барс»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в интервью спортивной редакции «Татар-информа» раскрыл причины неудачной работы Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе», оценил будущее КХЛ без легионеров и поделился мнением о русофобии на Украине.

Владимир Плющев: «Я не удивлюсь любому решению руководства “Ак Барса”»

Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

«Квартальнов и в предыдущих клубах показал результаты далеко не выдающиеся»

– Вылет «Ак Барса» в первом раунде как оцениваете?

– Конечно, для «Ак Барса» это немножко не тот результат, который ожидали болельщики и хотели видеть руководители клуба. Но ничего удивительного в этом нет. Дело в стиле Квартальнова, который «Ак Барс» проповедовал последние годы. Он был верен себе, пытаясь реализовать свои идеи, которые мы видели в ЦСКА и «Локомотиве». Но у него опять не получилось.

И я не знаю, почему он не сделал выводы из всей своей карьеры. Поэтому результат, который показал «Ак Барс», логичен. Ну и руководители клуба некоторую нервозность внесли, когда в середине сезона под спину Квартальнова подставили выдающегося специалиста Пелино, который так и не сумел поставить большинство. Это неприятно. Я прекрасно понимаю Квартальнова в этой ситуации, когда тебе в затылок дышат и говорят – если ты ошибешься, он встанет на твое место. Кстати, Пелино ничего теперь не исправит, не поправит.

«Квартальнов был верен себе, пытаясь реализовать свои идеи, которые мы видели в ЦСКА и «Локомотиве». Но у него опять не получилось» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Квартальнов доказал, что он все-таки тренер не для топ-клубов КХЛ?

– Не знаю, но однозначно, что он не сделал выводы и не сумел провести тактическую работу с клубом. Но его ведь приглашали таким, каков он есть. Так что вопросов много и к другим людям. Квартальнов и в предыдущих клубах показал результаты далеко не выдающиеся. А его звали в Казань как раз за Кубком Гагарина. И непонятно, на что надеялись в Казани, приглашая Квартальнова в «Ак Барс».

– Прошла уже неделя после вылета, а в «Ак Барсе» пока так и не объявили, что с Квартальновым отношения закончены. Удивительно?

– Иногда очень сложно логически просчитать и понять решения менеджмента российских хоккейных клубов. Поэтому я не удивлюсь любому решению руководства «Ак Барса». Понимаете, если берут тренера под определенный результат, значит, он должен дать программу, которую он хочет видеть. У нас же сначала берут, потом начинают требовать. Если вы хотите, чтобы команда показывала тот результат, который бы всех удовлетворил, а самое главное – содержание игры, то и тренера надо брать соответствующего. Нынешний же «Ак Барс» показывает довольно прямолинейную и примитивную игру, основанную на исполнительском мастерстве игроков. Как только игроки стали покидать «Ак Барс», команда стала теряться.

«Как только игроки стали покидать «Ак Барс», команда стала теряться» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«В Казани любят достаточно тонкий хоккей, а не беготню на площадке»

– Какой тренер, на ваш взгляд, подошел бы Казани?

– Нет, фамилии называть не буду. Я не работник «Ак Барса», не в штате.

–​​​​​​​ Это понятно, но вопрос о тренерском типаже без фамилий.

– На мой взгляд, должен быть человек, показавший существенные результаты в своей предыдущей работе в других клубах. В «Ак Барс» надо брать не просто хорошего человека, как у нас любят иногда, а специалиста, который может создать коллектив, сплотить команду. Это должен быть сильный организатор, мотиватор, психолог, педагог. К сожалению, из нового поколения тренеров мне тяжело назвать такого уровня специалистов.

–​​​​​​​ Доводилось слышать, что в «Ак Барсе» могут сделать ставку на кого-то из штаба Квартальнова – Пелино, Зубова. Из ваших слов получается, что это не подходящие варианты?

– С моих слов, да. Но я не знаю, чем будут руководствоваться в Казани. На мой взгляд, «Ак Барс» со следующего сезона должен играть без галопа, а спокойно, солидно и уверенно. Принимать пост главного тренера бывшему помощнику психологически очень сложно. Я занимал, когда менял Юрия Ивановича Моисеева на посту главного тренера «Ак Барса», но параллельно был еще и главным тренером национальной сборной, а до этого выиграл несколько золотых медалей чемпионатов мира с молодежной и юниорской командами. А людям, которые не имели за спиной никаких результатов, тяжело обращаться к игрокам, которые собраны в команде, нацеленной на большие результаты. Должны быть определенные знания.

«Принимать пост главного тренера бывшему помощнику психологически очень сложно» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Ак Барс» не единственная команда, которая наступает на эти грабли. Тот же «Локомотив», от которого ждут результата давно, берет тренеров, которые, кроме периферийных результатов, ничего не давали и ничего дать не могут, поэтому и команда затухает. Я работал в «Ак Барсе», я знаю болельщиков команды. Они любят достаточно тонкий хоккей, а не беготню на площадке.

«Работа с молодыми? Когда Квартальнов работал в ЦСКА, у него в состав не проходили Кучеров и Гусев»

–​​​​​​​ Есть еще такое мнение, что без Квартальнова в «Ак Барсе» все рухнет, потому что легионеров в следующем сезоне не будет, а Квартальнов с молодыми хорошо работает. Есть здесь здравое зерно?

– Я не знаю, как здесь комментировать. Иногда люди вешают большие ярлыки по поводу того, кто умеет работать с молодежью, кто не умеет. Когда Квартальнов работал в ЦСКА, у него в состав не проходили Кучеров и Гусев. Он их менял на других игроков, которые по каким-то родственным моментам относились к нему самому. В «Локомотиве» и без него молодая команда была. Она так и не добилась никакого результата. Если он умеет работать с молодыми, то результат-то где? А какие молодые выросли при Квартальнове?

«Я бы отметил одного Галимова, если уж на то пошло. У остальных чего-то выдающегося я не увидел» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

–​​​​​​​ Считается, что Галимов, Воронков, Журавлев, Сафонов.

– Знаете, я бы отметил одного Галимова, если уж на то пошло. У остальных чего-то выдающегося я не увидел. Дело в том, что молодые игроки, если ты умеешь с ними работать, системно идут. А здесь разовые дела, и всё. И это касается не только «Ак Барса». В Омске молодой мальчик интересный, в «Магнитке» хорошие молодые ребята. Это не системная работа.

Капризов ни в каких академиях, как говорил Чапаев, не учился, он вылез самостоятельно, ему помогли тренеры детские и где-то родители. И когда у нас на всю страну играет один Капризов за последние 10 лет, наверное, это не системная работа.

–​​​​​​​ В связи с массовым уходом легионеров возникает вопрос – нужны ли они в следующем сезоне?

– Момент очень интересный. То, что сейчас происходит, это медаль с двумя сторонами. С одной стороны, негатив, который вылился на нас. С другой стороны, если мы сумеем сделать правильные выводы, а самое главное, создать те условия, которые бы позволили нам воспитывать и тренеров, и игроков, это пошло бы только в плюс. Потому что на сегодняшний день наш хоккей находится в кризисе. С горем пополам совершенно при убогой игре завоевали серебряные медали на Олимпийских играх. Это не говорит о том, что наш хоккей конкурентоспособен.

Мы себя уговорили, что 5-6 игроков мы можем взять легионеров и закрыть первое звено или первое и второе звено. Тем самым мы опускали руки и не стали готовить своих игроков. Поэтому эту паузу надо использовать в своих собственных интересах, мы обязаны все-таки это сделать. И в федерациях, и КХЛ. Мы обязаны принять кризисную программу, которая бы позволила за эти два года, если не поднять уровень взрослого хоккея, то поднять уровень юниорского и молодежного хоккея, оттуда у нас в основном приглашаются игроки в КХЛ.

А потом я не уверен, что в ближайшее время игроки поедут к нам. Если поедут, то далеко не лучшие. Сейчас нам объявили войну, и это не то, что происходит на Украине. Вся война происходит в Северной Америке, Европе.

«На сегодняшний день наш хоккей находится в кризисе. С горем пополам совершенно при убогой игре завоевали серебряные медали на Олимпийских играх» Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

«Честно скажу – друзей на Украине у меня нет, только знакомые»

– Вы сказали про войну. Недавно наш паралимпиец Миннегулов рассказал, что в Пекине украинские спортсмены пожелали ему гореть в аду. А в хоккейном сообществе у вас были какие-то конфликтные ситуации со спортсменами из Украины?

– Честно вам скажу – друзей на Украине у меня нет, только знакомые. Среди них выходцы из России, с которыми когда-то играл, сталкивался в тренерской работе. Напряжение с Украиной идет давным-давно, когда я получил приглашение работать в Казахстан. Меня попросили поехать на добровольных началах со сборной студенческой командой на Универсиаду, там была украинская сборная, она была в нашей подгруппе, мы с ними играли, сборная России была в другой подгруппе. В Казахстане 99% игроков было россияне с казахским гражданством. Выходили, нормально общались с украинцами, ничего особенного, никто ни на кого не зыркал, но хотя мы Украину обыграли. Был приятный момент, когда мы обыграли канадцев. Пришли в столовую, там сидела сборная Украины. Они встали и аплодировали нам. Вот вам показатель.

– Это дела прошлые. А сейчас?

– Я не знаю, чтобы кто-то из хоккейных людей на Украине высказывался. В основном на Украине в хоккей играли русские из Москвы, с Урала, Екатеринбурга, Челябинска. Конечно, под этим давлением можно сказать все что угодно, потому что перед тобой машут автоматом или ножичком сантиметров на 25. Я вообще особенно спортсменов не слышу где-то с какими-то гневными высказываниями. Просто не слышал.

– А как же история паралимпийца из Татарстана?

– Так на Украине мозги промыли. Сейчас показывают по телевизору, как там горят в аду. СБУ Украины мирных жителей в домах, грабят, а потом расстреливают. Что сказать? Например, я не могу представить, чтобы российская колонна развернулась, жахнула по тем местам, где они вчера еще квартировались. А на Украине это нормально. Что сделать, в семье не без урода. А паралимпийцы, я не хочу никого обижать, но все-таки люди, которые получили тяжелейшие травмы, и физические, а может быть, и психологические. Кто-то отошел от этой травмы, а кто-то нет. Тяжело комментировать.