Владимир Плющев: «Непонятно, на что надеялись в Казани, назначая Квартальнова в «Ак Барс»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в интервью спортивной редакции «Татар-информа» раскрыл причины неудачной работы Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе», оценил будущее КХЛ без легионеров и поделился мнением о русофобии на Украине.
«Квартальнов и в предыдущих клубах показал результаты далеко не выдающиеся»
– Вылет «Ак Барса» в первом раунде как оцениваете?
– Конечно, для «Ак Барса» это немножко не тот результат, который ожидали болельщики и хотели видеть руководители клуба. Но ничего удивительного в этом нет. Дело в стиле Квартальнова, который «Ак Барс» проповедовал последние годы. Он был верен себе, пытаясь реализовать свои идеи, которые мы видели в ЦСКА и «Локомотиве». Но у него опять не получилось.
И я не знаю, почему он не сделал выводы из всей своей карьеры. Поэтому результат, который показал «Ак Барс», логичен. Ну и руководители клуба некоторую нервозность внесли, когда в середине сезона под спину Квартальнова подставили выдающегося специалиста Пелино, который так и не сумел поставить большинство. Это неприятно. Я прекрасно понимаю Квартальнова в этой ситуации, когда тебе в затылок дышат и говорят – если ты ошибешься, он встанет на твое место. Кстати, Пелино ничего теперь не исправит, не поправит.
– Квартальнов доказал, что он все-таки тренер не для топ-клубов КХЛ?
– Не знаю, но однозначно, что он не сделал выводы и не сумел провести тактическую работу с клубом. Но его ведь приглашали таким, каков он есть. Так что вопросов много и к другим людям. Квартальнов и в предыдущих клубах показал результаты далеко не выдающиеся. А его звали в Казань как раз за Кубком Гагарина. И непонятно, на что надеялись в Казани, приглашая Квартальнова в «Ак Барс».
– Прошла уже неделя после вылета, а в «Ак Барсе» пока так и не объявили, что с Квартальновым отношения закончены. Удивительно?
– Иногда очень сложно логически просчитать и понять решения менеджмента российских хоккейных клубов. Поэтому я не удивлюсь любому решению руководства «Ак Барса». Понимаете, если берут тренера под определенный результат, значит, он должен дать программу, которую он хочет видеть. У нас же сначала берут, потом начинают требовать. Если вы хотите, чтобы команда показывала тот результат, который бы всех удовлетворил, а самое главное – содержание игры, то и тренера надо брать соответствующего. Нынешний же «Ак Барс» показывает довольно прямолинейную и примитивную игру, основанную на исполнительском мастерстве игроков. Как только игроки стали покидать «Ак Барс», команда стала теряться.
«В Казани любят достаточно тонкий хоккей, а не беготню на площадке»
– Какой тренер, на ваш взгляд, подошел бы Казани?
– Нет, фамилии называть не буду. Я не работник «Ак Барса», не в штате.
– Это понятно, но вопрос о тренерском типаже без фамилий.
– На мой взгляд, должен быть человек, показавший существенные результаты в своей предыдущей работе в других клубах. В «Ак Барс» надо брать не просто хорошего человека, как у нас любят иногда, а специалиста, который может создать коллектив, сплотить команду. Это должен быть сильный организатор, мотиватор, психолог, педагог. К сожалению, из нового поколения тренеров мне тяжело назвать такого уровня специалистов.
– Доводилось слышать, что в «Ак Барсе» могут сделать ставку на кого-то из штаба Квартальнова – Пелино, Зубова. Из ваших слов получается, что это не подходящие варианты?
– С моих слов, да. Но я не знаю, чем будут руководствоваться в Казани. На мой взгляд, «Ак Барс» со следующего сезона должен играть без галопа, а спокойно, солидно и уверенно. Принимать пост главного тренера бывшему помощнику психологически очень сложно. Я занимал, когда менял Юрия Ивановича Моисеева на посту главного тренера «Ак Барса», но параллельно был еще и главным тренером национальной сборной, а до этого выиграл несколько золотых медалей чемпионатов мира с молодежной и юниорской командами. А людям, которые не имели за спиной никаких результатов, тяжело обращаться к игрокам, которые собраны в команде, нацеленной на большие результаты. Должны быть определенные знания.
«Ак Барс» не единственная команда, которая наступает на эти грабли. Тот же «Локомотив», от которого ждут результата давно, берет тренеров, которые, кроме периферийных результатов, ничего не давали и ничего дать не могут, поэтому и команда затухает. Я работал в «Ак Барсе», я знаю болельщиков команды. Они любят достаточно тонкий хоккей, а не беготню на площадке.
«Работа с молодыми? Когда Квартальнов работал в ЦСКА, у него в состав не проходили Кучеров и Гусев»
– Есть еще такое мнение, что без Квартальнова в «Ак Барсе» все рухнет, потому что легионеров в следующем сезоне не будет, а Квартальнов с молодыми хорошо работает. Есть здесь здравое зерно?
– Я не знаю, как здесь комментировать. Иногда люди вешают большие ярлыки по поводу того, кто умеет работать с молодежью, кто не умеет. Когда Квартальнов работал в ЦСКА, у него в состав не проходили Кучеров и Гусев. Он их менял на других игроков, которые по каким-то родственным моментам относились к нему самому. В «Локомотиве» и без него молодая команда была. Она так и не добилась никакого результата. Если он умеет работать с молодыми, то результат-то где? А какие молодые выросли при Квартальнове?
– Считается, что Галимов, Воронков, Журавлев, Сафонов.
– Знаете, я бы отметил одного Галимова, если уж на то пошло. У остальных чего-то выдающегося я не увидел. Дело в том, что молодые игроки, если ты умеешь с ними работать, системно идут. А здесь разовые дела, и всё. И это касается не только «Ак Барса». В Омске молодой мальчик интересный, в «Магнитке» хорошие молодые ребята. Это не системная работа.
Капризов ни в каких академиях, как говорил Чапаев, не учился, он вылез самостоятельно, ему помогли тренеры детские и где-то родители. И когда у нас на всю страну играет один Капризов за последние 10 лет, наверное, это не системная работа.
– В связи с массовым уходом легионеров возникает вопрос – нужны ли они в следующем сезоне?
– Момент очень интересный. То, что сейчас происходит, это медаль с двумя сторонами. С одной стороны, негатив, который вылился на нас. С другой стороны, если мы сумеем сделать правильные выводы, а самое главное, создать те условия, которые бы позволили нам воспитывать и тренеров, и игроков, это пошло бы только в плюс. Потому что на сегодняшний день наш хоккей находится в кризисе. С горем пополам совершенно при убогой игре завоевали серебряные медали на Олимпийских играх. Это не говорит о том, что наш хоккей конкурентоспособен.
Мы себя уговорили, что 5-6 игроков мы можем взять легионеров и закрыть первое звено или первое и второе звено. Тем самым мы опускали руки и не стали готовить своих игроков. Поэтому эту паузу надо использовать в своих собственных интересах, мы обязаны все-таки это сделать. И в федерациях, и КХЛ. Мы обязаны принять кризисную программу, которая бы позволила за эти два года, если не поднять уровень взрослого хоккея, то поднять уровень юниорского и молодежного хоккея, оттуда у нас в основном приглашаются игроки в КХЛ.
А потом я не уверен, что в ближайшее время игроки поедут к нам. Если поедут, то далеко не лучшие. Сейчас нам объявили войну, и это не то, что происходит на Украине. Вся война происходит в Северной Америке, Европе.
«Честно скажу – друзей на Украине у меня нет, только знакомые»
– Вы сказали про войну. Недавно наш паралимпиец Миннегулов рассказал, что в Пекине украинские спортсмены пожелали ему гореть в аду. А в хоккейном сообществе у вас были какие-то конфликтные ситуации со спортсменами из Украины?
– Честно вам скажу – друзей на Украине у меня нет, только знакомые. Среди них выходцы из России, с которыми когда-то играл, сталкивался в тренерской работе. Напряжение с Украиной идет давным-давно, когда я получил приглашение работать в Казахстан. Меня попросили поехать на добровольных началах со сборной студенческой командой на Универсиаду, там была украинская сборная, она была в нашей подгруппе, мы с ними играли, сборная России была в другой подгруппе. В Казахстане 99% игроков было россияне с казахским гражданством. Выходили, нормально общались с украинцами, ничего особенного, никто ни на кого не зыркал, но хотя мы Украину обыграли. Был приятный момент, когда мы обыграли канадцев. Пришли в столовую, там сидела сборная Украины. Они встали и аплодировали нам. Вот вам показатель.
– Это дела прошлые. А сейчас?
– Я не знаю, чтобы кто-то из хоккейных людей на Украине высказывался. В основном на Украине в хоккей играли русские из Москвы, с Урала, Екатеринбурга, Челябинска. Конечно, под этим давлением можно сказать все что угодно, потому что перед тобой машут автоматом или ножичком сантиметров на 25. Я вообще особенно спортсменов не слышу где-то с какими-то гневными высказываниями. Просто не слышал.
– А как же история паралимпийца из Татарстана?
– Так на Украине мозги промыли. Сейчас показывают по телевизору, как там горят в аду. СБУ Украины мирных жителей в домах, грабят, а потом расстреливают. Что сказать? Например, я не могу представить, чтобы российская колонна развернулась, жахнула по тем местам, где они вчера еще квартировались. А на Украине это нормально. Что сделать, в семье не без урода. А паралимпийцы, я не хочу никого обижать, но все-таки люди, которые получили тяжелейшие травмы, и физические, а может быть, и психологические. Кто-то отошел от этой травмы, а кто-то нет. Тяжело комментировать.