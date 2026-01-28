Владимир Плющев: «Мурыжить Яшкина на лавке до конца дедлайна – это мне непонятно»

Фото: ak-bars.ru

Бывший главный тренер сборных России и главный арбитр КХЛ Владимир Плющев в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» высказался о решении казанского «Ак Барса» не обменивать Дмитрия Яшкина до дедлайна. Он отметил, что это может быть связано с нежеланием клуба усиливать конкурентов.

– Дмитрий Яшкин остался в «Ак Барсе». Насколько теперь он помощник казанцам, учитывая, что у него может просесть мотивация после попытки обмена?

– Ну, здесь ситуация тоже достаточно простая. Если вы игрока не видите в основном составе, если игрок просит обмена – ну ясно, что он психологически настроен реализовывать себя где-то в другом клубе. Я не знаю, что там произошло между тренерским штабом и Яшкиным. Не знаю, до какой степени его будут мариновать. Может быть, его оставляют как джокера, который вдруг выстрелит в плей-офф.

Сама по себе ситуация неприятная, если рассуждать в плане психологии: когда игрока не выставляют в состав, когда у игрока отнимают капитанскую повязку и когда уже практически идет разговор об обмене… И наверняка агенты там шелестели, что-то искали, а может быть, и нашли. Возможно, нашли то, что не устроило «Ак Барс», потому что Яшкин – игрок-то, конечно, неординарный и способный многие вещи делать на площадке, если у него есть кураж и желание. Может быть, конкурентам не захотели отдавать. Мне непонятно, зачем мурыжить игрока на лавке до тех пор, пока закончится время дедлайна.

– В вашей практике были похожие истории, как у «Ак Барса» с Яшкиным? Еще в прошлом сезоне он был с нашивкой, вхож в тренерскую, его называли любимцем. А теперь всего лишился и попал в опалу.

– Я не берусь загадывать, что там произошло. У меня такого не было. Потому что в моих командах капитанами были ребята, которых и тренерский штаб уважал и которым доверял, и ребята уважали и доверяли. Поэтому в моей практике не было, чтобы мы с капитаном бодались, кто сильнее.

Капитан – это игрок с другими полномочиями, но он не всегда знал свое место и меру. И то, что он мог помочь и тренерскому штабу, и команде, – это одно дело. Но у меня, по крайней мере, капитан никогда не вмешивался во внутренние дела команды, систему подготовки, в определение составов, звеньев, составов большинства-меньшинства.

Я не уверен, что Яшкин там вмешался в какие-то дела. Но тем не менее конфликт налицо, и непонятны причины. Но думаю, что на Востоке практически каждая команда из зоны плей-офф может быть конкурентом «Ак Барсу». Наверное, поэтому тормознули обмен.