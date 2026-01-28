Владимир Плющев: «В КХЛ берут игроков, как сорока-воровка: что блестит, то и взяли»

Бывший главный тренер сборных России Владимир Плющев в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» подвел итоги дедлайна КХЛ: почему «Спартак» обменял своего лидера в Казань, почему сорвался обмен Яшкина из «Ак Барса», – а также раскритиковал Игоря Ларионова за его политику и клубы КХЛ за тасование составов.





«Ак Барс» получил то, что ему нужно перед плей-офф, – это да. А зачем это «Спартаку» – не знаю»

Фото: ak-bars.ru

«Обмен Тодда на Биро и Князева? Нелогично брать двух скамеечников и отдавать того, кто умеет забивать»

– Самый странный, на первый взгляд, обмен: «Спартак» получил двух резервистов «Ак Барса» – Биро и Князева, а отдал своего второго бомбардира. В чем выгода «Спартака»?

– Наверное, «Спартак» считает, что бороться за Кубок Гагарина он в этом сезоне не будет, поэтому он решил поправить, может быть, свои финансовые дела. Я думаю, что могли быть и какие-то финансовые вливания за игрока. Конечно, нелогично, когда берут двух скамеечников и отдают игрока, который умеет забивать, пасовать и так далее. Но еще раз говорю: я не знаю, кто чем руководствуется.

«Ак Барс» получил то, что ему нужно перед плей-офф, – это да. А зачем это «Спартаку» – не знаю. Может, они какие-то планы на перспективу грандиозные тут видят. Не знаю.

– Согласитесь, сложно представить, что Жамнов скажет: «Мы не будем участвовать в плей-офф, мы ни за что бороться не будем, поэтому отдавайте».

– Здесь комментировать я не могу. Я говорю то, что вы сами озвучивали: два игрока, которые были не в составе, их обменяли на одного из лучших бомбардиров команды. Делайте выводы сами из этого. Ясно, что соблюдены интересы в первую очередь «Ак Барса». Я не знаю, может быть, какая-то еще компенсация была финансовая. Мне сложно сказать. Но, по крайней мере, действительно не очень логичный обмен.

– Тодд хорошо знаком с Хмелевским по «Салавату Юлаеву». Их связка может стать потенциально самой опасной на Востоке. Насколько сейчас можно считать, что «Ак Барс» конкурент «Авангарду» на звание скрытого фаворита?

– На Востоке единоличный лидер – магнитогорский «Металлург». И говорить о том, что «Ак Барс» однозначный – не однозначный… «Ак Барс» будет бороться с другими командами: с «Трактором», с Омском, с «Салаватом», с «Магниткой», конечно. Поэтому предвосхитить эти события сложно. Это уже кубок, а в кубке многие вещи играют роль. И насколько морально-волевой климат в команде хороший, насколько подготовлены технико-тактически, насколько хороший премиальный фонд у команды... То есть там факторов очень много.

«Яшкин – игрок-то, конечно, неординарный и способный многие вещи делать на площадке, если у него есть кураж и желание» Фото: ak-bars.ru

«Мурыжить Яшкина на лавке до конца дедлайна – это мне непонятно»

– Дмитрий Яшкин остался в «Ак Барсе». Насколько теперь он помощник казанцам, учитывая, что у него может просесть мотивация после попытки обмена?

– Ну, здесь ситуация тоже достаточно простая. Если вы игрока не видите в основном составе, если игрок просит обмена – ну ясно, что он психологически настроен реализовывать себя где-то в другом клубе. Я не знаю, что там произошло между тренерским штабом и Яшкиным. Не знаю, до какой степени его будут мариновать. Может быть, его оставляют как джокера, который вдруг выстрелит в плей-офф.

Сама по себе ситуация неприятная, если рассуждать в плане психологии: когда игрока не выставляют в состав, когда у игрока отнимают капитанскую повязку и когда уже практически идет разговор об обмене… И наверняка агенты там шелестели, что-то искали, а может быть, и нашли. Возможно, нашли то, что не устроило «Ак Барс», потому что Яшкин – игрок-то, конечно, неординарный и способный многие вещи делать на площадке, если у него есть кураж и желание. Может быть, конкурентам не захотели отдавать. Мне непонятно, зачем мурыжить игрока на лавке до тех пор, пока закончится время дедлайна.

– В вашей практике были похожие истории, как у «Ак Барса» с Яшкиным? Еще в прошлом сезоне он был с нашивкой, вхож в тренерскую, его называли любимцем. А теперь всего лишился и попал в опалу.

– Я не берусь загадывать, что там произошло. У меня такого не было. Потому что в моих командах капитанами были ребята, которых и тренерский штаб уважал и доверял, и ребята уважали и доверяли. Поэтому в моей практике не было, чтобы мы с капитаном бодались, кто сильнее.

Капитан – это игрок с другими полномочиями, но не всегда знал свое место и меру. И то, что он мог помочь и тренерскому штабу, и команде, – это одно дело. Но у меня, по крайней мере, капитан никогда не вмешивался во внутренние дела команды, систему подготовки, в определение составов, звеньев, составов большинства-меньшинства.

Я не уверен, что Яшкин там вмешался в какие-то дела. Но, тем не менее, конфликт налицо и непонятны причины. Но думаю, что на Востоке практически каждая команда из зоны плей-офф может быть конкурентом «Ак Барсу». Наверное, поэтому тормознули обмен.

Кирилл Пилипенко оказался не нужен «Северстали», хотя в прошлом сезоне был едва ли не главной звездой у них Фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

«Команды КХЛ берут игроков методом тыка, как сорока-воровка: что заблестело, то и взяли»

– Пилипенко оказался не нужен «Северстали», хотя в прошлом сезоне был едва ли не главной звездой у них. Насколько «Авангард» выиграл от этого приобретения, учитывая, что Пилипенко сдал?

– «Авангард» взял игрока, а не просто под замену человека. Поэтому, наверное, «Авангард» рассматривает его как игрока в составе. То, что там произошло, я не могу комментировать. Но вопрос в другом: что-то очень часто у нас какие-то ситуации происходят то в том, то в другом клубе… Кто-то нос раздувает, кто-то еще что-то. Слишком много подобных историй.

– Вы помните, каким был Клим Костин в КХЛ до перехода за океан и каким он был там – и каким после возвращения? Его сейчас можно вообще рассматривать как усиление для ЦСКА?

– Парень в достаточно игровом возрасте находится, амбиции есть. И, наверное, надежда на то, что он попытается доказать свою значимость на площадке. Он попробует доказать всем, что не его «заслуга», что не получилось в НХЛ. Что были какие-то объективные причины. Игрок все-таки, наверное, не проходящий, а для плей-офф. Это необходимый игрок.

Другой вопрос, насколько вообще идет тасовка составов. Иногда одна команда начинает в одном составе, заканчивает в другом. Знаете, один ваш коллега писал аналитику, что у тренера должно быть чутье на игроков. И я с ним совершенно согласен. Если тренер берет методом тыка, типа «сегодня ты нужен, завтра я смотрю – ты не нужен, есть кто-то лучше», как сорока-воровка: что заблестело, то и взяли. Ну у нас же в истории КХЛ уже был такой клуб, который хватал сразу всё, но никак ничего не мог выиграть. Хотя составы были великолепные. Я не знаю, кто чем руководствовался.

Андрей Локтионов (справа) вдруг стал не нужен Игорю Ларионову Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

«Мне непонятно, когда Ларионов добивался игрока, а потом происходит «нужен – не нужен»

– Что касается историй с конфликтами в КХЛ. СКА и «Сибирь» поменяли Лактионова на Скота Уилсона, который там зачах. Но интереснее, что Андрей Локтионов вдруг стал не нужен Ларионову. Есть ли вообще победители в этом обмене?

– Я вообще не понимаю всех этих вещей. Если тренер добивается игрока, тщательно ведет и направляет менеджеров на разговоры с другим клубом. Он же с ним работал раньше, он знает его морально-волевые качества, он знает его человеческие качества. А игрок был на виду, не просто там лавочку шлифовал, он был одним из лидеров «Спартака». И потом вдруг у них происходит «нужен – не нужен».

Я думаю, что эта позиция главного тренера а-ля «у нас нет первых звеньев, у нас нет капитанов, у нас все капитаны, все первые, все вторые». Это неправильно. Не бывает в природе вообще ничего равного. Есть лидеры, есть лидеры второго темпа, есть лидеры третьего темпа, есть молодые, которые играют в четвертом составе, которые тянутся и помогают команде. Но разбрасываться игроками… У Ларионова и с Голдобиным были какие-то терки непонятные.

Здесь вопрос другой. Ты не педагогикой занимайся, ты должен понимать, что работаешь со взрослыми людьми, уже устоявшимися. И если они тебя недопонимают, то разберись с ними один на один, а не устраивай какие-то выволочки перед всей командой. Естественно, опытный игрок этого терпеть не будет. Не знаю, на каких тонах они разговаривали, возможно, там и другими словесами обменивались.

Мне это непонятно совершенно. Ты берешь игрока, ты должен за него отвечать. Ты его выдернул из другой инфраструктуры. Ты ему дал какие-то обещания, перспективы. И вдруг во всех проблемах команды почему-то виноват этот или тот игрок. А почему не виноваты вы, ребята? Там у него поменялся, насколько я понял, тренерский штаб уже дважды. Игроков поменяли. Они ранее отказались от многих игроков, которые могли помочь СКА, а он сказал, что «мы сами с усами, все решим».

Ну и решайте тогда, вы по крайней мере не обвиняйте другие команды, которые вас обыгрывают, в том, что они вас обыгрывают. Это звучит вообще смешно и нелогично. «Мы проиграли команде, которая нас обыграла, которая не умеет играть в хоккей». Ну что за бред какой-то, не пойму вообще!

«Менеджерский состав укомплектовал команду очень прилично. Первую скрипку играют легионеры, и на втором сезоне они выглядят убедительно» Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

«Если Квартальнов препятствует обмену игрока, который ему навязан, тогда непонятно кто вообще управляет командой»

– Вы понимаете, что имеет в виду Дмитрий Квартальнов, когда критикует обмен Райана Спунера. Говорит, что это «романтик», которых в команде и так много. Что он имеет в виду?

– Я не знаю. По-моему, все обмены происходят с согласия главного тренера. Если главный тренер препятствует обмену того или иного игрока, который ему навязан, тогда я не понимаю, кто вообще управляет командой. Потому что это нонсенс: главный тренер недоволен тем, что ему привезли игрока. Ну это несерьезно. В принципе-то менеджерский состав укомплектовал команду очень прилично. Первую скрипку играют легионеры, и на втором сезоне они выглядят убедительно.

А что там происходит – ну, мне сложно сказать, это внутри команды. Но, по крайней мере, нелогично, если руководство клуба берет игрока, а главный тренер недоволен тем, что взяли этого игрока. Должно быть все согласовано. Иначе я сейчас не знаю, как там Квартальнов себя поведет в отношении этого игрока. Будут ли какие-то конфликты уже с администрацией клуба. Например, скажет: «Я его не вижу», а ему скажут: «Он должен играть».

«Я не знаю, по своему усмотрению или по усмотрению тренерского штаба Волков формировал команду» Фото: hctraktor.org

«Я никогда не считал, что Алексей Волков – гениальный менеджер»

– «Трактор» получил нового вратаря Николаева. Разве он лучше тех голкиперов, которые у них уже есть?

– Сказать о том, что он на голову сильнее тех, кто есть, я не могу. И зачем его пригласили в команду, я не знаю. Там сейчас новый состав тренерский, и у менеджеров есть какие-то свои виды, свои аргументы, которые могли убедить и руководство, и генеральных спонсоров, и тренера, что этот вратарь нужен. Мне сложно сказать, это, понимаете, такая внутренняя кухня.

– «Трактор» значительно ослабился по сравнению с прошлым сезоном. Оказалось, что Алексей Волков не такой уж гениальный менеджер, как говорили?

– Ну, я, честно сказать, и не считал, что Леша гениальный менеджер. Я не знаю, по своему усмотрению или по усмотрению тренерского штаба он формировал команду. Но, по крайней мере, когда у них в середине сезона уезжает из команды главный тренер по состоянию здоровья, а через месяц всплывает в другой команде в Швейцарии – видимо, подлечиться… Наверное, есть для этого дела какие-то другие причины.

Я могу так сказать: «Трактор» давным-давно должен был быть в лидерах Востока. Но почему-то ему мешают раскрыться какие-то факторы. Там есть своя хорошая школа, там много своих игроков, которые играют еще за свое имя, потому что они по Челябинску ходят, их все знают. Ребята, которые не просто за фантики играют.

И, естественно, с такой командой вообще-то работать очень интересно. Ну и сложно иногда бывает. Но Волков не совсем удачно сработал. Это, в общем-то, факт.