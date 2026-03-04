Владимир Плющев: «Кубок Гагарина будет разыгран между командами Востока»

Фото: hawk.ru

Бывший главный тренер сборных России и главный арбитр КХЛ Владимир Плющев в интервью «ТИ-Спорт» поделился предположением, что Восточная конференция будет биться в финале Кубка Гагарина.

- «Авангарду» удалось как будто бы после небольшого спада наладить дела. Сейчас на фоне проблем с Магнитогорском не становятся ли они, скажем так, главным фаворитом этой конференции?

– Я не отказываюсь от своих слов, которые говорил ранее: Кубок Гагарина будет разыгран между командами Востока. Кто это будет — сложно сказать, потому что здесь команды равняются в классе. Команды, выходя на финишную прямую — кто-то теряет игроков-лидеров, кто-то приобретает, кто-то налаживает отношения с игроками. Здесь будет все гораздо сложнее. Но еще раз говорю, Восток все-таки выглядит поинтереснее, чем Запад, в игровом плане.

- Что может помешать «Авангарду» выйти в финал?

- Знаете, когда в команде есть достаточно много ярких, интересных игроков, могут возникнуть те же проблемы, что и у «Ак Барса». Когда кто-то начнет перетягивать одеяло на себя. Но если они справятся с этой проблемой, то я думаю, у Омска будет все нормально. По крайней мере — до финала.

- «Салават Юлаев» сейчас теневой фаворит Востока?

- «Салават» — молодцы. И здесь надо отдать должное главному тренеру, который во все эти сложные моменты не паниковал, не истерил, не искал виноватых среди игроков в той или иной игре. Делил с ними и радость, и горесть. Команда, видимо, тоже самое делает вместе с ним.

Они молодцы, со всеми трудностями справились. И то, что они будут далеко не проходной командой в плей-офф — это совершенно однозначно. Ну а как у них сложится, я не буду предсказывать, потому что, еще раз говорю: команды перед плей-офф находятся в достаточно ровном состоянии. И все будет зависеть от того, насколько внутри каждая команда отвечает своим требованиям, амбициям и своим, в общем-то, тем вопросам, которые они перед сезоном ставили.