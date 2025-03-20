Владимир Плющев: «Федорову будет сложно в ЦСКА без своей команды. Там все подзатухло»

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Бывший главный тренер сборных России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорт» заявил, что пока не видит причин для оптимизма после новости о возвращении в ЦСКА его бывшего наставника Сергея Федорова.

– Появилась информация, что в клуб возвращается Сергей Федоров и будет занимать позицию, похожую на генменеджера. Это означает, что работа нынешних, как вы говорите, варягов признана неудовлетворительной?

– В принципе, если идут такие рокировки, то, естественно, признается, что работа ведётся не в том ключе и не в ту сторону. Хотя Сергей заявлял, что он очень устал от всей той ситуации, которая творилась в клубе. Не знаю, на какую должность.

Наверное, человек должен объяснить позицию. В зависимости от того, на какой уровень руководства придет, он должен рассказать, что он хочет сделать, как он все это дело видит. Где-то себя окружить единомышленниками, которые будут ему в этом деле помогать. А пока там только специалисты из Казахстана, из Сибири, из Германии. Конечно, Сергей – армеец, но дело в том, что многие вещи решает команда.

– Если Федоров официально вернется в клуб, по-вашему, ЦСКА вернется на тот самый «армейский» путь, о котором вы часто говорите?

– Думаю, что это пока может быть только желанием, потому что перевернуть эту машину так, чтобы она работала в ту сторону, которая необходима, сложно. У любого человека должна быть программа и видение, что и как ты хочешь сделать. Это первое.

Второе: это должна быть команда единомышленников, которые будут разделять именно эти взгляды. Одному ему тяжело будет воевать, потому что там слишком все подзатухло, – сказал Плющев.

ЦСКА на данный момент располагается на четвертом месте в Западной конференции. На счету команды Ильи Воробьева 83 очка после 66 игр.