Владимир Плющев: «Гатиятулин должен был знать, что «Ак Барс» - непростая команда»

Постоянный эксперт «Татар-информа», бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подводит итоги регулярного чемпионата для казанского «Ак Барса», омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева», а также размышляет о трудностях, с которыми предстоит столкнуться Сергею Федорову после возвращения в ЦСКА. Подробнее - в интервью «ТИ-Спорт».





Появилась инсайдерская информация, что в клуб возвращается Сергей Федоров и будет занимать позицию, похожую на генменеджера

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Федорову в ЦСКА одному будет тяжело воевать, потому что там слишком все подзатухло»

- ЦСКА вам внушает доверие? Команда слабее той, что были пару сезонов назад, но есть мнение, что они могут стать «темной лошадкой», которая выстрелит в плей-офф.

- Вы знаете, для меня ЦСКА – это немножко другое. Темная лошадка или нет, ЦСКА — это легендарный клуб. И руководители должны были поддерживать эту марку, историю, хоккейную культуру. А когда руководители начинают ссылаться на то, что у нас идет перестройка и объясняют свои провалы этим, то, честно скажу, это от лукавого.

Такая команда должна строиться в соответствии со всеми ее историческими моментами. Никаких скачков вправо или влево быть не должно. У ЦСКА есть школа, у ЦСКА есть фарм-клуб. Если там работы не налажены, то опять же, это система, которая не позволяет ЦСКА быть в явных лидерах. Хотя инфраструктура прекрасная для того, чтобы воспитывать хороших молодых ребят, которые постепенно должны развиваться в команду мастеров и тем самым продолжать славные традиции.

К сожалению, ЦСКА пошел по пути приобретения игроков со всех сусек. Самое главное, что они неплохих ребят приобрели, но, к сожалению, армейский дух и армейскую идею передать им некому. Потому что все те, кто там рулят, сами варяги для ЦСКА. Они не знают, что такое ЦСКА. Но то, что будет, они тоже сложно объясняют. Поэтому может выстрелить, может не выстрелить. Но это не уровень ЦСКА, который хотелось бы видеть.

- Тут появилась инсайдерская информация, что в клуб возвращается Сергей Федоров и будет занимать позицию, похожую на генменеджера. Это означает, что работа нынешних, как вы говорите варягов, признана неудовлетворительной?

- В принципе, если идут такие рокировки, то, естественно признается, что работа ведётся не в том ключе и не в ту сторону. Хотя Сергей заявлял, что он очень устал от всей той ситуации, которая творилась в клубе. Не знаю, на какую должность.

Наверное, человек должен объяснить позицию. В зависимости от того, на какой уровень руководства придет, он должен рассказать, что он хочет сделать, как он все это дело видит. Где-то себя окружить единомышленниками, которые будут ему в этом деле помогать. А пока там только специалисты из Казахстана, из Сибири, из Германии. Конечно Сергей - армеец, но дело в том, что многие вещи решает команда.

- Если Федоров официально вернется в клуб, по-вашему ЦСКА вернется на тот самый «армейский» путь, о котором вы часто говорите?

- Думаю, что это пока может быть только желанием, потому что перевернуть эту машину так, чтобы она работала в ту сторону, которая необходима, сложно. У любого человека должна быть программа и видение, что и как ты хочешь сделать. Это первое.

Второе: это должна быть команда единомышленников, которые будут разделять именно эти взгляды. Одному ему тяжело будет воевать, потому что там слишком все подзатухло.

«У «Ак Барса» достаточно добротный состав. Может это их расслабило» Фото: ak-bars.ru

«К сожалению, «Ак Барс» не выглядит, как единый железобетонный кулак»

- Почему после перерыва на «Матч Звезд» игра «Ак Барса» так просела? Первая половина чемпионата была более-менее уверенная, конечно. В феврале-марте катастрофа, которую пока исправить не удается.

- У «Ак Барса» достаточно добротный состав. Может это их расслабило, типа как Бразилия в футболе «вы забьёте сколько сможете – мы забьём сколько захотим». Но, к сожалению, действительно у них что-то разладилось. Где-то были моменты, на которые надо было заострить внимание. Я думаю, на игровую дисциплину и на внутреннюю дисциплину. По крайней мере, играть со смартфоном за пазухой – это ненормально.

Почему этого не предотвратили? В хоккее не бывает мелочей. Каждая деталь сильно влияет в том или ином плане. Что кому-то позволяется играть со смартфонами, а кому-то нет – это сразу отражается на других игроках. Поэтому есть какое-то недопонимание. Может быть между игроками, может быть, между игроками и тренерами. Тем не менее команда должна показывать другой результат, а не такой хаотичный, который она показывает.

- Насколько вероятен сценарий, что команда плохо проводит финиш регулярки, но в плей-офф преображается и играет совсем по-другому?

- Если честно сказать, то в моей практике такого не было, потому что в любом случае потенциал командой всегда виден. У нее могли быть срывы, но все видно по полету. По крайней мере, сказать о том, что идет серия неудач, а потом вдруг сразу она преображается - такого не бывает. Могут какие-то вопросы решить, но глобальные вещи решить им будет очень сложно, если у них действительно какой-то кризис в данный момент.

- В «Ак Барсе» забрасывают в основном одни и те же. Вам не кажется, что в команде нет резерва нижних звеньев, которые могли бы быть на подмоге. А именно тем хорошие команды и отличаются – у них могут подключиться нижние звенья, когда нужно.

- У кого, вы говорите, могут подключиться?

- Например, у «Динамо» есть ударные звенья, но когда надо, могут забросить и нижние звенья.

- Вы знаете, так в команде не бывает - когда надо, то можно забросить, когда не надо – не нужно забрасывать. Любая команда играет на результат. Если у одних игра идет – у других не идет, значит, что команда построена таким образом, что могут решать вопросы теми игроками, которым доверяют тренеры. «Динамо» преодолело свой кризис, и команда к финальной стадии выглядит достаточно солидно и убедительно. В общем-то «Динамо» пора выигрывать самые большие трофеи в нашем хоккее.

А что касается «Ак Барса» - у него очень хороший состав. И я не понимаю, почему там ставки идут только на два звена или на несколько игроков в атаке. Все дело, наверное, в отношении к игре, к своей команде, к тем требованиям, которые тренер устанавливает. Кто-то считает, что он недооценен, кто-то считает, что он получает мало времени. Но площадка должна определять и доказывать значимость любого игрока. Я думаю, что в «Ак Барсе» нет проблем с третьим-четвертым звеном. Просто есть проблемы в головах.

- Анвар Гатиятулин поменялся за ту паузу, которая у него была после Трактора. Его хоккей стал более атакующим и живым. Однако для того, чтобы справляться с кризисами – это же нужна еще сноровка и опыт, которые специалист должен развивать сам. И у него пока с этим сложно?

- Я не знаю, чего он набрался под океаном. Там играют немного в другой хоккей и там немного другой подбор игроков. Здесь надо знать специфику нашего хоккея. А что касается критических и кризисных ситуаций в команде, то тут уже должен быть креатив тренера, который должен знать и уметь воздействовать на всех игроков, а не только на отдельных. Он должен владеть ситуацией, он должен команду подводить к тем моментам. когда она должна выстреливать, и должна быть как единый кулак. Но, к сожалению, «Ак Барс» не выглядит как единый железобетонный кулак.

Это связано с тем, что кто-то считает себя недооцененным, у кого там другие тараканы в голове. Но это уже тренерский штаб должен организовать эти моменты, чтобы не было перетягивания одеяла и не мерялись своими результатами.

Говорить о том, что Гатиятулин может или не может… Он должен! Ему доверились, он должен был знать, когда брал команду, что это далеко непростая команда. И болельщики далеко не простые. Когда ты принимаешь команды, ты должен взвешивать все «за» и «против».

«Я не говорю, что Буше плохой специалист, но он пришел на фоне разваленной команды, которая не знала, куда и в какую сторону бежать» Фото: ak-bars.ru

Сейчас в «Авангарде» тренер – профессионал, а не дилетант, который крыльями машет

- Сейчас наверняка многие в лиге, что путь к удачному сезону – это приглашение именитых канадцев. «Авангард» эту теория подтверждает уже дважды. Согласны?

- То, что в Омске сделали в конце прошлого сезона и начале нынешнего, когда доверили команду неготовым людям – ни по психологии, ни по уровню технико-тактической работы, ни по мастерству... На фоне этой компании, которая завалила всю предсезонную работу, начало сезона, селекционную работу, любой тренер, разбирающийся в деталях даст результат. Я не говорю, что Буше плохой специалист, но он пришел на фоне разваленной команды, которая не знала, куда и в какую сторону бежать.

Возвратили всех игроков, от которых отказались. Вернули ребят, которых отдали в фармы или еще куда-то. То есть, практически восстановили тот состав, который был. И команда заиграла. Естественно, тренер поставил определенную технику, практические задачи.

Потому что, все-таки, как никак, он профессиональный тренер, а не любитель-дилетант, который крыльями машет и считает, что так и должно быть. Поэтому здесь сравнивать нельзя.

А по поводу иностранных специалистов… Вы посмотрите, сколько иностранных специалистов приглашали в Россию. Сколько контракт у нынешнего тренера «Авангарда» до конца сезона? В любом случае, человек, который фундаментально работает, знает, что надо работать не только с командой, но надо ставить общую систему подготовки в клубе. Будет он этим заниматься? Я не уверен.

– «Авангард» на фоне такого преображения – главный претендент на Кубок от Востока?

– Один из главных. Но они сейчас находятся в том состоянии, когда поймав кураж они влияют на соперника в психологическом плане очень серьезно. Потому что команда действительно преобразилась и показывает добротный хоккей. В нашей лиге.

- Почему Окулов так сдал в ЦСКА, а в Омске преобразился?

- Окулов не сдавал в ЦСКА и ничего он не преобразился. Просто в ЦСКА система игры не соответствовала пониманию игры Окулова. Потому что Окулов – это игровичок, как говорят тренеры иногда.

И то, что от него требовало новая руководство нового тренерского штаба ЦСКА, оно немножко не соответствовало внутреннему пониманию, внутреннему убеждению хоккейных канонов, которые он демонстрировал раньше. Поэтому у него началась там буксовка, ну а потом там началась педагогика. Они посчитали, что с такими игроками можно, как в молодежной команде.

То на лавочку посадить, то в состав не вписать, то еще чего-то. Это все психологически очень плохо влияет. И непонимание между игроком и тренером всегда сказывается на том, что рано или поздно игрок требует обмена. Ну и плюс он пришел «Авангард», а это игровая команда, для него, это все соответствует его внутреннему мировоззрению хоккейному. Он ожил, и он показывает тот хоккей, который должен показывать.

«Немногие команды способны играть за перспективы, играть свой клуб, независимо от тех проблем, которые у них были» Фото: ak-bars.ru

В «Салавате» были финансовые проблемы, но никто не побежал и не попросил обмена. Это о многом говорит

- «Салават Юлаев» продлил всех лидеров. Это станет хорошей подпиткой перед плей-офф?

- «Салават» прошел достаточно серьезный этап через определенные кризисы. Были проблемы с внутренней политикой клуба. Но команда, надо отдать должное, под руководством главного тренера преодолела все эти вещи. Немногие команды способны играть за перспективы, играть свой клуб, независимо от тех проблем, которые у них были.

Поэтому я считаю, что они в состоянии будут показать хороший хоккей в плей-офф. Но если, грубо говоря интервью не будут писать, мол, если что уберут тренера, назначат Цулыгина. Но это такая глупость, такие некорректные и неприятные истории, когда ты пишешь, а все игроки и тренеры читают. Создается психологическое недоверие. Команда должна выйти как единое целое. Думаю, что у них это дело получится. На каком этапе они закончат этот сезон – я не берусь сказать.

- Уфимская команда дважды вылетала из первого раунда. Может у команды развиться комплекс первого раунда и психологический барьер, или каждый новый сезон – это новая история?

- Каждый новый сезон — это новая история. И все будет зависеть от того, насколько тренеры сработают удачно, насколько игроки воспримут ту хоккейную идеологию, которую им предложат. Поэтому говорить о том, что какие-то комплексы… Они не девочки», чтобы вспоминать слезы прошлых сезонов — это профессиональные игроки, которые прошли в сезоне достаточно сложный период.

Все знают, что были проблемы финансового плана, но никто не дрогнул, никто не побежал, никто не попросил обмена. Это уже говорит о многом.

Фото на анонсе: ak-bars.ru