Владимир Плющев: «ЦСКА не достиг оптимальной формы, «Магнитка» не впечатляет»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с корреспондентом «Татар-информа» оценил готовность московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» к новому сезону.

Сегодня участники последней финальной серии Кубка Гагарина откроют новый сезон КХЛ матчем в Москве. Напомним, что ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв в серии магнитогорский ЦСКА (4-3).

«Кто фаворит на Западе? Сложно сказать. ЦСКА на старте предсезонки показывал хороший хоккей. СКА показал организованную игру, но без ярких индивидуальностей в атаке. Важна будет вратарская линия. У СКА, я бы сказал, она поинтереснее. У ЦСКА практически сохранился прошлогодний чемпионский состав. При этом отмечу, что в большинстве СКА смотрелись поинтереснее. А это большой фактор. Будем считать, что ЦСКА пока не достиг оптимальной формы», - сказал Плющев.

Также он назвал фаворитов Восточной конференции КХЛ и объяснил, почему не верит в магнитогорский «Металлург».

«Кто будет в финале Востока? Я думаю, будет классическая пара, которую я помню еще по своей работе в «Ак Барсе». Это Омск и Казань. Кстати, тогда мы с Юрием Ивановичем (Моисеевым) смогли одолеть очень мощный «Авангард».

«Металлург»? Не впечатляет «Магнитка». Не думаю, что тренерский штаб сделал большие выводы с прошлого сезона. Говорят, что они играют в системный хоккей. На мой взгляд, это такой хоккей, когда берется все лучшее из мировой хоккейной практики, анализируется и сводится на льду в прогрессивную игру. Я не вижу такой у «Металлурга». В шаге были от кубка? Вот в том-то и дело. Серьезная команда и сильный тренерский штаб не имеют права проигрывать серию с 3-1 в свою пользу. Это говорит о низкой квалификации… Кстати, о ней. Квартальнов же проиграл с ЦСКА такую же серию. В каких только клубах он не работал, даже в топовом «Ак Барсе». Везде же результата не было», - считает Плющев.

Казанский «Ак Барс» проведет стартовый матч чемпионата КХЛ 3 сентября в Москве против «Динамо». Начало встречи в 13:00.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым.