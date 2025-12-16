Владимир Леонов: В Минспорта России дали очень высокую оценку Татарстану

Министр спорта России Михаил Дегтярев дал очень высокую оценку Татарстану в части развития спорта. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым посетили министерство спорта России. Получилась очень живая встреча с Михаилом Дегтяревым. Он очень высоко оценил работу республики в этом году. Поставили очень серьезные цели. Сегодня наш регион – оплот развития спорта в нашей стране», – рассказал он.

Напомним, что вчера Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром спорта России Михаилом Дегтяревым и рассказал ему об итогах развития спорта в Татарстане в 2025 году.