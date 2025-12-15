Минниханов рассказал Дегтяреву об итогах развития спорта в Татарстане за 2025 год

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов представил итоги развития физической культуры и спорта в Татарстане за 2025 год, а также рассказал о работе АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Она состоялась в Министерстве спорта РФ, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Отдельное внимание стороны уделили инициативам по проведению международных спортивных мероприятий в республике в 2026-2027 годах и вопросам развития инфраструктуры Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

В настоящее время в Татарстане систематически занимаются физической культурой и спортом 66,4% жителей – более 2,4 млн человек. К 2030 году регион планирует увеличить этот показатель до 75%.

Для вовлечения населения в занятия спортом в республике функционируют свыше 12 тыс. спортивных сооружений, при этом за последние 12 лет было построено около 1200 новых объектов. В регионе работают 144 спортивные федерации, развивающие 146 видов спорта, а также 164 спортивные школы, включая 27 учреждений олимпийского резерва.

Республика продолжает активно развивать спортивную инфраструктуру. В 2025 году были построены 18 универсальных спортивных площадок, четыре крытых футбольных манежа, центр фехтования, пять центров настольного тенниса, ледовый дворец и ряд других объектов.

В 2026 году планируется завершить создание Центра развития футбола, а также строительство центров стрельбы из лука, фигурного катания и других спортивных комплексов. Параллельно в регионе реализуются масштабные программы капитального ремонта и модернизации действующих объектов.

В 2025 году Татарстан принял более 70 крупных спортивных мероприятий, включая национальные чемпионаты, массовые старты TIMERMAN и Казанский марафон, собравший свыше 34 тыс. участников.

Особое внимание уделяется развитию спорта среди добровольцев, а также социализации и вовлечению в занятия физической культурой участников специальной военной операции и членов их семей. Так, с июля по сентябрь в республике прошли соревнования на «Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан» с участием 190 спортсменов – ветеранов СВО.

«Наряду с созданной в республике спортивной и туристической инфраструктурой у нас есть все условия для организации комплексных глобальных проектов. Татарстан готов быть партнером по проведению любых мероприятий самого высокого уровня», – подчеркнул Минниханов.