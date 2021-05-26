Леонов о развитии адаптивного спорта в РТ: Все граждане должны иметь равные возможности

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов после завершения выездной коллегии министерства в Мамадыше, посвященной проблемам развития адаптивного спорта в республике, подчеркнул основные проблемы и достижения по данной теме в беседе с журналистами.

«Главная задача для нас в этом году — открыть если не 18, то минимум 10 филиалов РШАС (Республиканская школа адаптивного спорта – Прим. Т-и). На примере Мамадыша видно, как можно уделять большое внимание гражданам с ограниченными возможностями. Мы говорим не только про спорт высших достижений, но и про занятия физкультурой. Все граждане нашей республики должны иметь равные возможности», – подчеркнул Леонов.



Министр отметил хорошие примеры работы по данному направлению в некоторых районах республики, а также приведя личные примеры отдельных тренеров.

«Отличный пример тому – работа тренера из Зеленодольска Евгения Белова, рассказавшего о своих занятиях лыжами с дочкой, родившейся с ДЦП. Занятия физкультурой для инвалидов это не только спорт, но и реабилитация. И это межведомственная работа, деликатная, связанная и с образованием, и с социальной защитой. Значит, нам нужно идти широким фронтом чтобы прийти на помощь родителям от лица государства», – заявил Владимир Леонов.

Говоря в целом о развитии адаптивного спорта в РТ, Леонов отметил социальную значимость такой работы.

«И здесь мы идем своим путем — не так много в стране таких школ, как у нас. У нас очень хороший процент инвалидов, вовлеченных в спорт — около 30 процентов, нужно выйти на 50-55 процентов к 2030 году. Возможности для этого у нас есть. Это благое дело, считать инвалидов обычными людьми», – резюмировал глава Минспорта Татарстана.