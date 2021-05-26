Минспорта РТ в Мамадыше обсудил перспективы развития адаптивного спорта в Татарстане

Сегодня в районном доме культуры Мамадыша состоялось выездное заседание коллегии Министерства спорта Республики Татарстан. Тема заседания: «О состоянии и перспективах развития адаптивного спорта (для людей с ограниченными физическими возможностями) в Республике Татарстан». Стоит отметить, что данный вопрос впервые был представлен на повестке коллегии Минспорта РТ в качестве главной темы.



Глава района Анатолий Иванов, который начал обсуждение остросоциальной темы, рассказал об экономическом потенциале района и его достижениях в спорте.



«В нашем районе на селе уже построено только за прошлый год 25 спортивных площадок с искусственным покрытием, в этом году сдадим еще восемь», – отметил Иванов. Глава Мамадышского района особо отметил инфраструктуру одного из крупнейших районов республик — семь гостиниц и 25 ресторанов и кафе.

Говоря о проблема адаптивного спорта, глава района посетовал на нехватку специальных врачей и транспорта для инвалидов-спортсменов, но с гордостью отметил восемь представителей района в сборной России на Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани в феврале 2022 года. В заключении Анатолий Иванов предложил интересную инициативу — обсудить на официальном уровне финансовую поддержку разных видов спорта от передовых предприятий района, например, прекрасно известный далеко за пределами Мамадыша завод «Азбука сыра» с годовым оборотом в 5-6 миллиардов рублей.



С докладом «О состоянии развития адаптивного спорта в Республике Татарстан» выступил министр спорта РТ Владимир Леонов. Министр подчеркнул важность создания комфортных условий для спортсменов-инвалидов, чтобы они чувствовали себя равными в обществе.

При этом главной задачей минспорта к 2030 году станет доведение систематически занимающихся спортом в РТ до 75 процентов, сейчас — 51,3% населения. По данным Леонова, из общего количества татарстанцев с ограниченными возможностями, спортом занимаются 28 процентов. И 2,5 тыс. человек регулярно участвуют в соревнованиях, включая 54 членов сборных России.

Уже шесть лет работает РСАШ (Республиканская спортивно-адаптивная школа), где под руководством 26 тренеров занимаются 257 ребят. Есть у РСАШ шесть филиалов, планируется открыть еще 18 филиалов.



Среди лучших районов по работе в адаптивном спорте, Леонов отметил Мамадыш, Сабы и Кукмор, раскритиковав большинство оставшихся районов за слабую работу. Хотя во всех райцентрах РТ есть и плавательные бассейны, и ледовые дворцы, всего более 11 тыс спортобъектов различного масштаба и профиля, больше, чем где-либо в России, но лишь 18,5 процентов из них адаптированы для занятий инвалидов.



«В этом году в республике пройдет около 50 крупных соревнований, в том числе 19 международных. Казань практически готова к проведению первых в России Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в 2022 году и 4-й Всероссийской летней олимпиады инвалидов в 2023 году. Должен появится в Казани биатлонный комплекс», – добавил министр.



Директор Республиканской спортивно-адаптивной школы, председатель ФСО инвалидов Республики Татарстан, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан Фарида Сафиуллина конкретизировала проблемы своего общества.



Как раз Мамадыш, по словам Сафиуллиной, лидирует в республике по работе с адаптивными спортсменами, добавив, что этот вид стал развиваться в республике с 1994 года. Также она высказала пожелание иметь филиалы РШАС в каждом районе РТ. Пока же для запланированных новых 18 филиалов требуется 7,5 млн. рублей в год. В то же время бюджет ФСО инвалидов РТ не меняется с 2005 года — это 4 млн. рублей в год.

«Не хватает средств. Многие районы просто не могут оплатить дорогу на соревнования для своих спортсменов-инвалидов», – подчеркнула Сафиуллина.



Заведующая кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Лариса Парфенова пояснила ситуацию с подготовкой тренерских кадров для адаптивного спорта.



По словам Парфеновой, ее кафедра была создана в 2015 году. Ежегодно на бюджетные места по данной кафедре принимается 75 абитуриентов. Готовя кадры для адаптивного спорта, ПГУФ сотрудничает в том числе и с университетом штата Южная Каролина из США.



Руководитель проекта, и.о. председателя федерации лыжных гонок и биатлона Зеленодольска и Зеленодольского района Евгений Белов на примере своей дочери Адели, родившейся в 2007 году с диагнозом ДЦП, доказал, как можно и нужно ставить на ноги и на лыжню детей-инвалидов. Сначала при помощи обычных бегунков, а потом специальных лыжных конструкций. Все это делается в Зеленодольской лыжной школе, где дети-инвалиды и обычные занимаются все вместе.



Подвела же итоги коллегии председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике Светлана Захарова, эмоционально поддержавшая все проблемы адаптивного спорта, высказанные спикерами. Захарова пообещала максимально помочь спортсменам-инвалидам.