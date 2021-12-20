Владимир Леонов: «Казань в 2022 году примет пять соревнований FINA»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонова на конгрессе FINA в Абу-Даби рассказал о сотрудничестве Казани с Международной федерации плавания. Его выступление цитирует пресс-служба Минспорта РТ.

Фото: Султан Исхаков © ИА «Татар-информ»

По словам министра, прошедший год для Fina можно назвать революционным. «Новый президент, новое бюро. Поэтому на конгрессе рассказывал о нашей коллаборации с FINA, начиная с 2010 года. Вместе мы уже провели с ними много соревнований, в том числе чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. В следующем году Казань примет пять международных соревнований FINA — Мировые серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию, чемпионат мира на короткой воде, юниорское первенство мира по плаванию, этап Кубка мира по плаванию», — заявил Леонов.

Министр заверил, что Казань готова к международным соревнованиям и анонсировал новинки с точки зрения зимних активностей для участников чемпионата мира по плаванию на короткой воде. «Все эти соревнования состоятся на базе Дворца водных видов спорта. Хотим сделать что-то интересное с точки зрения зимних активностей для участников чемпионата мира по короткой воде. В Абу-Даби, где сейчас проходит чемпионат мира по короткой воде +20, у нас -20. Поэтому нам нужно придумывать что-то в своем ключе. Когда показал картинки зимней Казани, все сказали: "Вау, это интересно". Мы открыли новый лыжно-биатлонный комплекс. Было бы интересно устроить какие-то зимние внесоревновательные мероприятия», — сказал Леонов.

Также глава татарстанского минспорта поделился о планах построить новый спортивный объект. Речь идет о арене специально для хайдайвинга. «Посмотрим как будет складываться экономическая ситуация. Объекта для тренировок у хайдайверов нет: во Дворце водных видов спорта вышка 19-метровая, а мужчины прыгают с 27 м, поэтому им этой высоты недостаточно. Также этот объект мог бы использоваться для синхронного плавания и прыжков в воду. Хотим его реализовать рядом с Дворцом водных видов спорта. Занимаемся проектно-сметной документацией. Хотелось бы, чтобы и у этого чемпионата мира было свое наследие. Этот центр был бы востребован не только нашими ребятами и школами, но и FINA Development Centre, который мы открыли три года назад. За это время через него прошли 40 спортсменов из 32 стран мира, 10 из этих спортсменов отобрались и выступили на Олимпиаде. У них есть образовательный модуль, проживание, логистика, объект для тренировок и тренерская экспертиза, что позволило им квалифицироваться на Игры.

Второй проект по инфраструктуре, который мы хотели бы реализовать и чемпионат мира мог бы это форсировать — многофункциональный центр, в котором могли бы проводить соревнования по плаванию и синхронному плаванию во время чемпионата мира. Уже присматриваемся, изучаем также перспективы дальнейшей эксплуатации. Есть ряд мест, где мы в Казани можем его построить, но пока он идет некоторым вторым эшелоном, в плане проработки пока продвинулись больше с объектом для хайдайвинга. По части инфраструктуры и тех объектов чемпионата мира-2025, о которых я уже сказал, решающим станет 2022-й, когда уже будет четкое понимание по этому вопросу», — сказал Леонов.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало разрешение FINA провести чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Казани в 2022 году.