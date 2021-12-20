WADA дало добро на проведение ЧМ по плаванию в Казани

Казань сможет принять чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Соответствующее решение приняло Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщил сегодня президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам порталу Inside the Games.

Напомним, что первенство мира по плаванию должно пройти в Казани с 17 по 22 декабря 2022 года. «Мы общались с WADA, спрашивали их об этих датах, и они не видят никаких проблем», — сказал Аль-Мусаллам.

Отметим, что в столице Татарстана в новом году также пройдет пройдет всемирная конвенция FINA.

Напомним, что WADA ранее ввело санкции против российского спорта, согласно которым спортсмены из России не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под флагом РФ, а на территории страны не могут проходить мировые чемпионаты.

Данный запрет завершается за день до старта чемпионата мира по плаванию в Казани, поэтому дирекция FINA сочла необходимым согласовать проведения первенства на территории России с WADA.