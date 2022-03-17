Владимир Леонов анонсировал проведение международных турниров в Татарстане

Министр спорта РТ Владимир Леонов рассказал о планах по проведению в Татарстане соревнований, в которых смогут принять участие иностранные спортсмены. По словам Леонова, начиная с лета-осени, республика собирается организовать несколько открытых всероссийских турниров с участием спортсменов из других стран мира.

«Конечно, хочется вернуться и в международную повестку в каком-то объеме, формате. Я думаю, актуально будет об этом говорить в середине лета, потому что в принципе сейчас все календари достаточно сформированы. Хотим где-то начиная с лета-осени сделать несколько открытых всероссийских турниров. На них можно будет пригласить те страны, у которых есть желание к нам приехать», - цитирует министра спорта РТ ТАСС.

Кроме того, Владимир Леонов рассказал о ранее запланированных в Татарстане международных турнирах.

«Единственное пока мероприятие, сохранившееся у нас в календаре, - это декабрьский чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который мы планируем провести во Дворце водных видов спорта. Будем сейчас следить, как будет развиваться ситуация. Мы сейчас очень плотно работаем с Минспортом России, в планах сохранить нынешний календарь, я имею в виду общероссийский. Что касается Игр стран СНГ, то несмотря на то, что проведение планировалось каждые два года, может, какой-то тоже турнир именно с СНГ провести [в этом году]», – добавил он.

Ранее Дмитрий Чернышенко объяснил, на что пойдут 8 миллиардов рублей, сэкономленные после переносов международных соревнований из России.