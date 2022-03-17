Чернышенко объяснил, на что пойдут 8 млрд, сэкономленные на отмене международных турниров

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что более 8 миллиардов рублей, сэкономленные после переносов международных соревнований из России, пойдут на развитие спорта в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Чернышенко, средства будут направлены на решение вопросов в интересах граждан РФ.

«У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований - финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, первенства мира по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей. Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан - строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», – заявил вице-премьер РФ.

Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал историю с допинговым скандалом Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.