Владимир Крикунов: «Не удивлюсь, если в финале ОИ по хоккею сыграют Россия и Латвия»

Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» Владимир Крикунов, ныне возглавляющий рижское «Динамо», поделился своими ожиданиями от предстоящего хоккейного турнира на Олимпиаде – 2022 в Пекине.

По словам заслуженного специалиста, в этом году хоккейная Олимпиада будет крайне непредсказуемой, потому заранее предсказать финалистов турнира очень сложно.

«Обязательно буду смотреть Олимпиаду, но прогноз на Игры дать не могу никакой. Кто мог знать, что на прошлой Олимпиаде немцы будут играть в финале? По этой логике они должны выиграть в этом году, но пока в это трудно поверить. Будем болеть за наших.

За сборной Латвии буду внимательно следить, у меня десять человек из клуба уехали на Игры. Шансы у всех равные, у сборной России их чуть больше на победу. Я не удивлюсь нисколько, если в финале мы увидим сборные России и Латвии. Настолько непредсказуем этот хоккейный турнир», – цитирует Крикунова Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине станет Вадим Шипачев.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.