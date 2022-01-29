Шипачев станет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Олимпийская сборная Росии по хоккею определилась с выбором капитана национальной команды на игры в Пекине.

Капитаном нашей сборной на Олимпийских играх станет форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев, ассистентами выбраны Никита Нестеров (ЦСКА), Егор Яковлев («Металлург») и Сергей Андронов (ЦСКА). Об этом сообщает пресс-служба национальной команды

В нынешнем сезоне Шипачёв с 67 очками (24+43) в 48 матчах является лучшим бомбардиром КХЛ.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Напомним, ранее стало известно, что два хоккеиста «Ак Барса» попали в окончательную заявку олимпийской сборной России по хоккею.