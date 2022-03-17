Владимир Крикунов готов продолжить тренерскую карьеру в КХЛ

Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Крикунов готов рассмотреть предложения клубов КХЛ о работе. Об этом специалист заявил в интервью спортивной редакции «Татар-информа».

«Будет предложение – рассмотрю, благо здоровье позволяет, 72 года в апреле будет. Помнится, свое 50-летие в Казани отмечал, уже нет того ресторана "Акчарлак". Говорят, на его месте до сих пор ничего не построили», — заявил Крикунов.

Также специалист рассказал подробности своего ухода с поста главного тренера рижского «Динамо» и ухода этой команды из КХЛ.

«Уход рижского "Динамо" и финского "Йокерита"? Вот это может быть надолго, даже навсегда. Даже несмотря на то что обе команды существовали на российские деньги. Кто им еще даст? Но есть и другая важная деталь: "Йокерит" и "Динамо" сами не хотели уходить их КХЛ. За них это решили политики, принявшие такое решение. Ребята хотели играть, а сейчас им приходится искать работу в самых разных странах Европы. Вот они и разъехались по разным странам. О решении рижского "Динамо" узнал дома, в Москве. 23 февраля вечером прилетел. А 24-го началось», — рассказал Крикунов.

Также специалист заявил, что не сталкивался в Риге с русофобией и признал, что в столице Латвии у него осталась квартира.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Крикуновым.