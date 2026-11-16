Владимир Казанцев: Исполком – прекрасное место для профессионального роста

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исполнительный комитет Казани – это прекрасное место для профессионального роста и самореализации. Об этом заявил «Татар-информу» руководитель пресс-службы мэрии столицы РТ Владимир Казанцев, покидающий свой пост.

«Я проработал в пресс-службе почти десять лет. За это время Казань принимала множество международных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Были реализованы очень крутые проекты в самых разных сферах. Да и городское хозяйство в целом непростое и регулярно дает инфоповоды», – констатировал он.

Уходящий руководитель пресс-службы подчеркнул, что всё это требовало постоянного информационного сопровождения, причем часто в режиме максимальной мобилизации, оперативности, с нестандартными подходами и креативом.

«Ведь мы работаем в условиях, когда информационное поле серьезно трансформировалось: одни каналы становились лидерами, им на смену приходили другие. Менялась и подача материала, и само восприятие информации аудиторией. И мы на эти вызовы отвечали», – акцентировал медиаспециалист.

Казанцев рассказал, что за время работы была проведена большая реорганизация пресс-службы исполкома Казани, созданы пресс-службы в подведомственных структурах, которые сегодня сами генерируют собственные инфоповоды.

«Словом, это были непростые, но невероятно интересные годы. Благодарю Ильсура Раисовича [Метшина] за доверие, опыт, прекрасную школу. С большой теплотой буду вспоминать работу в исполкоме. Что касается дальнейших планов – пока говорить преждевременно. Остаюсь в профессии. Немного отдохну, а дальше посмотрим», – заключил покидающий пост чиновник.