news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 16 ноября 2026 13:07

Владимир Казанцев: Исполком – прекрасное место для профессионального роста

Читайте нас в
Владимир Казанцев: Исполком – прекрасное место для профессионального роста
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исполнительный комитет Казани – это прекрасное место для профессионального роста и самореализации. Об этом заявил «Татар-информу» руководитель пресс-службы мэрии столицы РТ Владимир Казанцев, покидающий свой пост.

«Я проработал в пресс-службе почти десять лет. За это время Казань принимала множество международных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Были реализованы очень крутые проекты в самых разных сферах. Да и городское хозяйство в целом непростое и регулярно дает инфоповоды», – констатировал он.

Уходящий руководитель пресс-службы подчеркнул, что всё это требовало постоянного информационного сопровождения, причем часто в режиме максимальной мобилизации, оперативности, с нестандартными подходами и креативом.

«Ведь мы работаем в условиях, когда информационное поле серьезно трансформировалось: одни каналы становились лидерами, им на смену приходили другие. Менялась и подача материала, и само восприятие информации аудиторией. И мы на эти вызовы отвечали», – акцентировал медиаспециалист.

Казанцев рассказал, что за время работы была проведена большая реорганизация пресс-службы исполкома Казани, созданы пресс-службы в подведомственных структурах, которые сегодня сами генерируют собственные инфоповоды.

«Словом, это были непростые, но невероятно интересные годы. Благодарю Ильсура Раисовича [Метшина] за доверие, опыт, прекрасную школу. С большой теплотой буду вспоминать работу в исполкоме. Что касается дальнейших планов – пока говорить преждевременно. Остаюсь в профессии. Немного отдохну, а дальше посмотрим», – заключил покидающий пост чиновник.

читайте также
Казанцев покинул пост главы пресс-службы мэрии Казани
Казанцев покинул пост главы пресс-службы мэрии Казани
#Казань #пресс-служба
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В ГД рассказали об увеличении числа трехдневных рабочих недель в 2027 году

В ГД рассказали об увеличении числа трехдневных рабочих недель в 2027 году

16 ноября 2026

Число пострадавших из-за атаки на Нижнекамский район выросло до шести

15 ноября 2026
Новости партнеров