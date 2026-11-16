Казанцев покинул пост главы пресс-службы мэрии Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев покинул свой пост. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Грустно расставаться с кем-то из команды, но время, к сожалению, ставит перед нами новые задачи. И вот сегодня мы поблагодарим Владимира Анатольевича Казанцева – начальника информационно-аналитического управления, который 10 лет вместе с нами возглавлял это направление и отвечал за сложнейший блок работы: информационное освещение деятельности Исполнительного комитета мэрии города», – сказал Метшин.

Он подчеркнул, что за десять лет своей работы Казанцев перестроил всю работу пресс-службы и своевременно выстроил диалог как с федеральными, так и с республиканскими структурами.

«Он начинал, когда в подразделении было четыре человека, а сегодня представители пресс-службы есть в каждом подразделении – это огромный блок работы, который ведет разъяснительную деятельность и реагирует на те вопросы, которые наши жители задают. По количеству подписчиков каналов мы видим, насколько востребованы все эти направления», – подчеркнул Метшин.

Он добавил, что работа Казанцева удостоена самой высокой оценки, и вручил ему благодарность Президента России Владимира Путина, а также пожелал удачи на новом месте работы.

«Большое спасибо. Работа в Исполкоме – это прекрасная школа и отличное место для самореализации и профессионального роста. Это были очень непростые, но очень интересные 10 лет работы», – заявил Казанцев и поблагодарил Метшина за полученный опыт.