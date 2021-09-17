Владимир Чагин одним из первых проголосовал на своем участке в Набережных Челнах

Фото: «Челнинские известия»

Сегодня руководитель команды «КАМАЗ-мастер» и депутат Государственного Совета Татарстана Владимир Чагин принял участие в выборах в нижнюю палату федерального парламента. Он пришел на свой избирательный участок — в гимназию №54, ему измерили температору, выдали медицинскую маску и индивидуальную ручку, как и остальным голосующим. Об этом пишут «Челнинские известия».

Чагин отметил, что каждый житель нашей страны может принять участие в формировании, строительстве будущего — нас самих и наших детей.

«Мы все знаем прекрасно, что Госдума — это главный законообразующий орган, и быть равнодушным и не голосовать значит быть равнодушным к своему будущему. У меня позиция однозначная — всегда это нужно делать, и поэтому в первый день я нахожусь здесь. Считаю, что так должен поступить каждый житель нашей страны, кто заинтересован в нашем будущем», — отметил Владимир Чагин.

Сегодня в Набережных Челнах открылись 173 избирательных участка. Участки будут работать в течение трех дней с 8.00 до 20.00. Для всех голосующих здесь имеются термометры, антисептические средства. Обработка помещений для голосования будет проводиться каждый день.

Автоград входит в состав Набережночелнинского избирательного округа №29, сюда же относятся еще пять районов: Агрызский, Актанышский, Менделеевский, Мензелинский и Тукаевский. По данному округу зарегистрировано восемь кандидатов в депутаты.

Выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва продлятся в течение трех дней — с 17-го по 19 сентября. Параллельно проходят довыборы в Госсовет РТ, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».