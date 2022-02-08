Владимир Алекно: «В Токио была режимная Олимпиада, в Пекине такая же»

Один из самых легендарных тренеров Татарстана дал откровенное интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ» об Олимпиаде, казанском «Зените», Иране и даже геополитике, цитируя стихи о русском медведе в берлоге.

Владимир Алекно сделал казанский волейбольный клуб «Зенит» сильнейшим на планете Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Владимир Алекно сделал казанский волейбольный клуб «Зенит» сильнейшим на планете, а сборную России по волейболу победителем Олимпийских игр в Лондоне. Сейчас в тренерской, да и вообще волейбольной карьере специалиста пауза. Поэтому наш корреспондент встретился с Алекно не в его кабинете, а в одном из заведений Казани, где Владимир Романович встречался со своими друзьями и будущими партнерами по бизнесу. Обстановка сказалась, и интервью получилось на удивление откровенным.

«Свисток висит на стенке, я бы поработал спортивным директором»

Давно вас не было в медиапространстве. Отсюда предсказуемый вопрос: чем вы сейчас занимаетесь?

Раз сохранилась такая интрига, тогда и вам ничего скажу (смеется). Пусть все будут в недоумении. Честно говоря, пытаюсь другой образ жизни вести. Хочу в чем-то новом себя найти. В общем-то, речь о бизнесе. Но пока не готов открыть детали. Могу лишь сказать, что намного уменьшились мои перелеты. Я стал спать на пару часов больше. У меня есть время для общения с друзьями, с людьми (кивает на собравшуюся компанию).

Когда мы договаривались об интервью, вы как раз обещали рассказать о новой работе…

Нет, не обещал. Но не от того, что это секрет, а потому что все пока на стадии проектов. А болтать языком не в моих правилах, вы знаете. Как все это запустится и начнет приносить какие-то дивиденды, то я обязательно скажу. За этим столом, кстати, сидят практически все мои компаньоны, с которыми вместе работаем, пытаемся что-то сделать совместно.

То есть это не связано с волейболом?

Нет. Пока нет.

«Может быть, в ближайшее время рассмотрел бы руководящую должность, спортивного директора, например» Фото: ИА «Татар-информ»

Вы довольно молодой специалист по тренерским меркам. Допускаете, что через какое-то время вернетесь к тренерской работе?

Хороший вопрос. Никогда не говори «никогда». Но на сегодняшний день пока нет. Я, конечно, могу сейчас для интервью сказать то, что вы хотели бы услышать. Но себя-то не обманешь. Поэтому пока с удовольствием наблюдаю со стороны. Хожу на матчи казанского «Зенита», радуюсь за них, команда играет хорошо, встречаюсь с бывшими коллегами. Пока на этом уровне. Хотя, может быть, в ближайшее время рассмотрел бы руководящую должность, спортивного директора, например. А свисток пусть пока висит на стенке.

А речь именно о «Зените» или рассмотрите любую команду?

Любую. У «Зенита» уже давно сформирована команда, есть своя структура. Тут даже не вижу необходимости. «Зенит-Казань» однозначно вернет корону, равных Казани я не вижу.

«Зенит» довольно неожиданно лидирует в чемпионате России. Особенно на фоне прошлого сезона. Вроде состав поменялся и вдруг такой результат?

Вы сами себе ответили. Состав поменялся. Пришли два ключевых игрока – Волков и Кристенсон. Это большой приток свежей крови. Поэтому и играет «Зенит» очень хорошо. На сегодняшний день Кристенсон – один из лучших в мире, и он это показывает. Мне не довелось с ним работать, но все говорят, что и как человек он хорош. Он держит в команде позитивную атмосферу. Волков также своей харизмой вносит огромный вклад.

«Вернуть корону? Сможет. Однозначно. У Вербова есть огромный шанс сделать хет-трик в этом сезоне» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

А что, на ваш взгляд, предпринял наставник «Зенита» Алексей Вербов, его вклад тренерский вы видите?

Сегодня в волейболе удивить тренером кого-то сложно. Ничего нового там я не вижу. Может быть, волейбол стал более вариативным. Но это, думаю, заслуга и Вербова, и Кристенсона. Вербов также уделяет огромное внимание атмосфере в команде. Я вижу, что команда просто на ходу, им нравится играть рядом друг с другом. Я знаю, что Алексей уделяет этому огромное внимание и у него получается.

Все-таки Алексей Вербов не настолько еще титулованный тренер. Как вы оцениваете, сможет «Зенит» в этом сезоне вернуть себе чемпионскую корону в чемпионате России?

Вернуть корону? Сможет. Однозначно. У него есть огромный шанс сделать хет-трик в этом сезоне: победить и в кубке европейском, и в чемпионате. Пока равных казанскому «Зениту» я не вижу. В команде игроки делают результат, тренер помогает. Если он им поможет немножко, они сами всё сделают.

«Может, нужно было заменить меня в «Зените» на сезон раньше»

Уже прошло время. На холодную голову, что не получилось у вас в последнем сезоне с «Зенитом»?

Я думаю, что сказался ряд факторов. Моя усталость, наверное, прежде всего. И игроки чувствовали это наверняка. К тому же я на год опоздал с обновлением команды. Это нужно было сделать еще после последнего успешного сезона. Хотя казалось, раз выигрывают, значит, и будут дальше. Но нет. Сейчас я рад, что Вербов молодежь подтаскивает. Кононов играет, сегодня Федоров просто подарок судьбы для российского волейбола. Поэтому какие-то обновления нужно было сделать мне раньше – это важная причина неудачного сезона. Может, нужно было заменить и меня в «Зените» на сезон раньше.

«Я на год опоздал с обновлением команды. Это нужно было сделать еще после последнего успешного сезона» Фото: ИА «Татар-информ»

После ухода из «Зенита» довольно неожиданно для многих случился иранский этап в вашей карьере. Что получилось, а что нет с национальной командой этой страны?

Сложно давать объективную оценку. Я проработал там всего три месяца. И основной мотивацией было – моя четвертая Олимпиада в карьере. Плюс в Иране давно хотели, чтобы я поработал с их сборной, несмотря на то что результат, возможно, не получился тем, какой планировал я или хотели они. Но работа была за три месяца проведена колоссальная. Практически на 50% изменился состав команды, серьезное омоложение. И сейчас они продолжают играть новым составом, показывают результат. Все это уже немало для иранского волейбола.

На самом деле, результат сборной в Иране оценивает не федерация или государство, а народ и журналисты. СМИ принимают огромное участие чуть ли в формировании команды, могут тебя, в общем-то, уничтожить. А самое главное, оценка народа – 45 миллионов болельщиков волейбола. Каждый игрок сборной, только попав в сборную, имеет сразу миллионы подписчиков. У меня вот нет Инстаграма. Когда мы, например, обыграли Польшу, Лорану, сыну моему, по 500 тысяч за ночь приходило на Инстаграм комментариев, поздравлений, спрашивали, почему у меня нет Инстаграма, как же так.

Завели?

Нет. А насчет влияния болельщиков скажу, что после победы над американцами тысячи людей вышли с транспарантами и плакатами.

А гневные реакции были?

После того как мы проиграли Японии, недовольство было в мой адрес. И это нормально. Обыденная ситуация.

«Результат сборной в Иране оценивает не федерация или государство, а народ и журналисты» Фото: MojNews, CC BY 4.0, wikimedia.org

Дальше Иран предлагал сотрудничать?

Там было выставлено голосование народное. Я знаю, что, когда уезжал, у меня было 68%.

Почему не рассматривали эту возможность? Неинтересно было уже?

Не то что неинтересно. Просто было бы глупо с моей стороны после паузы от сборной России и такого клуба, как «Зенит», поехать Иран поднимать.

«Красивее старинных мечетей Тегерана я не видал»

Вы жили в самом Иране не так долго, но чем запомнилась страна с бытовой точки зрения?

Я приехал туда в полный локдаун. В Рамадан закрыто было всё. В конце чуть-чуть пошли послабления, получилось что-то посмотреть. Иран очень интересный, своеобразный, как и любая другая мусульманская страна. Да, есть свои правила жизни, есть свои нравы, своя культура, но очень интересная страна. Интересные и добрые люди. По-моему, из 75 миллионов населения 45 миллионов – фанаты волейбола. Только футбол конкурирует с волейболом.

«Если серьезно, красивее мечетей я в жизни не видел. Особенно старинные мечети в Тегеране» Фото: Alex Azabache, Pexels

Может быть, вспомните интересный эпизод из своей жизни в Иране?

44 градуса жары запомнились больше всего (смеется). А если серьезно, красивее мечетей я в жизни не видел. Особенно старинные мечети в Тегеране.

Татарстан тоже мусульманская республика, но у нас более светское государство, нет религиозных запретов. В Иране все строго?

Строго. Там женщины в платках, закрыты до щиколоток и запястий. Но потихоньку в Иране идут послабления. Как и в ОАЭ, и Катаре. Но Татарстан более светский. И в Казани самая красивая мечеть – «Кул Шариф».

«Всё было режимно, строем и в масках. В Токио кушали, как в тюрьме»

Стартовали Олимпийские игры в Пекине. С ковидными ограничениями вы уже сталкивались в Токио. Что можете посоветовать своим зимним коллегам, как себя вести?

Мы приехали, и через пять дней пребывания в олимпийской деревне там было уже за 60 больных. И не “омикроном”, а “дельтой”. А это более серьезная болезнь. Там жестко было, как такового праздника спорта я не ощутил на Олимпиаде в Токио. Всё было режимно, строем и в масках. Кушали, как в тюрьме, в пластиковом боксе. Так, как сейчас с вами, я с людьми общаться в Токио не мог, надо через пластик кричать. Всё серьезно: маску снял – сразу подбегают, надевают. В Токио режимная Олимпиада была. Я думаю, такая же и в Пекине.

В Пекине, наверное, еще жестче будет, все-таки авторитарное государство?

Думаю, да. Китайцы постараются провести Олимпиаду до конца.

«“Омикрон”, конечно, легче прошел. А вот первым коронавирусом тяжело болел» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Вы сами коронавирус на себе испытали?

Два раза. И “омикрон”, и более раннюю версию коронавируса. “Омикрон”, конечно, легче прошел. А вот первым коронавирусом тяжело болел.

Прививались?

Первый раз – после возвращения из Токио. Мне делали прививку «Спутником», а в Иране этой вакцины не было. Но у меня достаточно высокие антитела были, и поэтому допустили, чтобы я провел Олимпиаду. На этой неделе ревакцинацию буду делать.

«Россия та страна, которая под лозунг “наших бьют” со стороны смотреть не будет. Я имею в виду не только Донбасс»

Перед Токио мы с вами уже обсуждали отсутствие флага и гимна. В Пекине история повторяется. Достаточно ли жестко, на ваш взгляд, Россия отстаивает свои спортивные интересы?

Думаю, что власти России делают всё, что максимально возможно в данной ситуации. Но в целом это, конечно, печальная история. Я это в полной мере испытал в Токио. Странно, когда флага России не видишь. Российская делегация ходит без опознавательных знаков. Печально на это смотреть. Я думаю, что Россия отстоит свои права.

А что думаете о геополитических требованиях России в отношении к Западу? У вас есть свое мнение?

А что я могу сказать? Крым – наш (смеется). А если серьезно, я считаю абсурдной пропаганду войны, которая сейчас распространяется по миру. Хотя думаю, что Россия как раз та страна, которая под лозунг «наших бьют» со стороны смотреть не будет. Я имею в виду не только Донбасс.

Требования России к НАТО вообще реализуемы? Есть ли рычаги?

Требования России к НАТО реализуемы, но не сегодня, а завтра. Уже сегодня у нас есть определенный статус, уважение, сила. Если бы этого не было, Россию давно бы уже раздавили. Пожалуй, процитирую известные стихи Щербакова:

«Милые заморские соседи,

Сытые, вальяжные, как боги,

Не будите русского медведя.

Пусть он мирно спит в своей берлоге...»

Ну и так далее. Вы понимаете, к чему я?

Вполне, но вернемся к спорту. За кем будете особенно пристально следить на зимних Играх?

Хоккей – номер один для меня. Все остальное по возможности.

А как же фигурное катание?

Если на одном канале будет идти хоккей, а на другом фигурное катание, я буду смотреть хоккей.

Какой результат прогнозируете для сборной России?

Как ответить на этот вопрос? Конечно, надежда умирает последней. Дождемся конца Олимпиады. А мы их поддержим как болельщики.

Вся история с фантомным назначением Знарка, назначением Жамнова, у которого вообще нет опыта главного тренера, не вызывает у вас ощущения бардака в нашем хоккее? Так нам, например, говорил Владимир Плющев.

Он, наверное, больше знает эту ситуацию. Я обычный обыватель и вижу всё со стороны, через себя не пропускаю этот бардак. Знаю, что команда поедет бороться за пьедестал, за медали высшей пробы. Чего я им желаю. Я не могу говорить о том, чего не знаю.

«Общаемся [с Квартальновым] хорошо, когда видим друг друга» Фото: ak-bars.ru

«Квартальнов – мой кореш, поэтому против него не пойду, Слуцкий – умница»

А какое впечатление оставляет «Ак Барс» в этом сезоне? Вы часто бываете на домашних матчах в Казани.

Квартальнов – мой кореш, поэтому против него не пойду (смеется). Общаемся хорошо, когда видим друг друга. И Леонид Слуцкий, и Квартальнов – все хорошо общаемся, коллеги же. К стыду своему, я в этом году еще не был на «Рубине».

Как вам чувство юмора Слуцкого?

Умница, просто красавец. А какой он клип музыкальный записал (улыбается).

Вокальные данные оценили?

Я был приятно удивлен. Я с ним дня три назад разговаривал. В Турции на сборах.

Что он говорил интересного? Дзюба приедет в Казань?

Личный был разговор (смеется).

Спасибо за интересное интервью. Ждем, когда снимете со стены свисток.