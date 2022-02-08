Владимир Алекно: «Геополитика? А что я могу сказать? Крым – наш»

Бывший главный тренер волейбольной сборной России и казанского «Зенита» Владимир Алекно в интервью спортивной редакции ИА «Татар-информ» высказался о геополитической ситуации в мире.

«Что думаю о геополитических требованиях России в отношении к Западу? А что я могу сказать? Крым – наш (смеется). А если серьезно, я считаю абсурдной пропаганду войны, которая сейчас распространяется по миру. Хотя думаю, что Россия как раз та страна, которая под лозунг «наших бьют» со стороны смотреть не будет. Я имею в виду не только Донбасс», - заявил олимпийский чемпион по волейболу.

Также Алекно уверен, что требования России к НАТО и США могут быть реализованы. «Требования России к НАТО реализуемы, но не сегодня, а завтра. Уже сегодня у нас есть определенный статус, уважение, сила. Если бы этого не было, Россию давно бы уже раздавили», - заявил он.

В завершение своих слов Алекно процитировал стихи Щербакова про медведя в берлоге.

«Милые заморские соседи,

Сытые, вальяжные, как боги,

Не будите русского медведя.

Пусть он мирно спит в своей берлоге...

Ну и так далее. Вы понимаете, к чему я?» - сказал Алекно

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Алекно.